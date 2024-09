App Gemist september 2024: Reeder, Earz en meer

Sinds macOS Sequoia krijg je vaker meldingen van je Mac wanneer een app je scherm wil opnemen. Dat zijn niet alleen opname-apps, maar ook apps als Google Chrome, Slack, Teams die je bijvoorbeeld op werk gebruikt voor schermdeling. Vind je het vervelend dat je voor iedere app nu maandelijks de vraag krijgt of je toestemming geeft voor schermdeling? Dat kan Amnesia oplossen. Je kunt per app kiezen of je permanent toestemming wil geven of niet. Deze app, ontwikkeld door Jordi Bruin, is op het internet te downloaden. Je bepaalt zelf hoeveel je betaalt.

PolyCapture

Maak je podcasts of andere producties waarbij je meerdere microfoons, camera’s en/of schermen wil opnemen? Dat kan een logistieke wirwar worden als je dat allemaal los van elkaar doet. PolyCapture is een app voor Mac waarmee je al die opnames op één plek houdt. Er zitten veel handige functies in, zoals stemisolatie, video-effecten, ondersteuning voor capture cards en veel meer.

Tameno

In het dagelijks leven voeren we allerlei taken uit waar je tijdsintervallen bij gebruikt. Denk aan tandenpoetsen, planten water geven, work-outs en koken. Tameno is een simpele app waarmee je herhaalde tijdsintervallen kunt laten afspelen. Wil je bijvoorbeeld tijdens een work-out iedere 10 secondes een nieuwe positie aannemen, dan zet je de Tameno-klok op 10 secondes. Na iedere interval krijg je voelbare, hoorbare en zichtbare signalen en begint de teller automatisch opnieuw. Er is een versie voor de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en zelfs Apple TV.