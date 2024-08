App Gemist juli 2024: Wayther, Winamp en meer

In Waiter kies je verschillende routes en pas je de vertrek- en aankomsttijden aan, zodat je een zo veilig mogelijk trip kunt beleven. Je hoeft ook niet meerdere tussenstops in de Weer-app in te voeren, om te kijken of het onderweg misschien slecht weer is. De app waarschuwt bij ernstige weerswaarschuwingen, slechte zichtbaarheid en nachtelijke rijomstandigheden. Je kunt ook je reis plannen tijdens mooie momenten zoals zonsopgang of zonsondergang.

Na het invoeren van je vertrekpunt en bestemming geeft Wayter je drie routes met gedetailleerde weersvoorspellingen op verschillende punten langs je route. Een interactieve kaart geeft een overzicht en een gedetailleerde tijdlijn van de trip. Wayther is geschikt voor auto’s, motoren, campers, vrachtwagens, bussen en fietsen.

Le Pennec plant nog veel meer functies voor de app, zoals het toevoegen van stops, het bekijken van routegeschiedenis, favorieten opslaan en live updates tijdens het rijden. Hij werkt ook aan een CarPlay-app en betere OS-integratie met widgets, Live Activity en Siri-snelkoppelingen. Daarnaast wil hij de app beschikbaar maken in meer talen, te beginnen met Frans, Duits, Spaans en Italiaans.

Wayther is in de proefperiode gratis te proberen, met drie trips. Daarna kies je een abonnement van een week (€1,99), een maand (€3,99) of een jaar (€24,99).