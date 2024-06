App Gemist juni 2024: Zerocam, Leica Lux en meer

iCulture App van de Maand: Zerocam

Zerocam is een camera-app voor de iPhone, zonder instellingen en minimale post-processing. Dat is een grappige ontwikkeling, want de standaard Camera-app van de iPhone heeft in de loop van de jaren steeds meer functies gekregen. Je kunt bijvoorbeeld de focus wijzigen, verschillende filters toepassen en portretten maken. Er zijn natuurlijk ook geavanceerde camera-apps met nog veel meer functies, maar Zerocam pakt het juist heel anders aan. Deze app maakt het gebruik van de iPhone-camera weer net iets makkelijker. Je kunt hiermee de iPhone point-and-shoot-camera gebruiken. Na het openen van de app zie je een voorvertoning van de foto en een sluiterknop. Meer niet. Je kunt niets instellen of wijzigen. Er is alleen een grote gele knop om foto’s te maken. Geen filmfunctie, geen selfies.

Maar waarom? Volgens de ontwikkelaars is het bedoeld om je helemaal op het moment te richten, in plaats van moeilijk doen over instellingen en opties. “Jij maakt de foto en wij doen de rest. Er zijn geen afleidingen, alleen pure fotografie”, zeggen de makers. Maar toch zitten er in Zerocam nog wel wat trucjes, zoals wisselen tussen lenzen door je vinger wat langer op het appicoontje te leggen. Dit kan niet als je eenmaal de app geopend hebt. Er is ook een widget waarmee je vanaf het beginscherm snel een foto kunt maken. Verder is er een widget die je uitdaagt om elke dag van het jaar een foto te maken.

Zerocam schiet de foto’s in RAW en converteert ze daarna naar JPG. De afbeeldingen zien er daardoor bijna ongecomprimeerd uit. Je krijgt geen Smart HDR-aanpassingen, die de Camera-app van Apple automatisch uitvoert en die je niet kunt uitschakelen. Zerocam is gratis te gebruiken als je maximaal 12 foto’s per dag maakt. Om onbeperkt te kunnen schieten moet je Zerocam Infinite aanschaffen voor €22,99.