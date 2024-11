Study Snacks is een app om iets nieuws te leren, of het nu om een taal gaat of om hoofdsteden van Aziatische landen. De app is bedoeld voor de iPhone, maar is ook op de Apple Watch erg goed te gebruiken als je even een verloren momentje hebt. Wij probeerden 'm uit.

Study Snacks is een app waarmee je iets nieuws kunt leren. De vergelijking met Duolingo dringt zich al snel op, maar Study Snacks is toch totaal anders: je moet woorden samenstellen aan de hand van bolletjes met lettergrepen en losse letters. Het is daarom niet zo gek dat de app voorheen Study with Subwords heette. Die naam was eigenlijk passender, omdat het precies beschrijft wat je moet doen: je krijgt een opdracht (bijvoorbeeld ‘politiebureau in het Spaans’) en moet vervolgens het woord samenstellen met de getoonde bolletjes. Op die manier kun je spelenderwijs wat extra woordjes leren.

In januari van dit jaar kreeg de app een nieuw design en een nieuwe naam: Study Snacks. Dat bekt wat makkelijker, maar de insteek is nog steeds hetzelfde: aantikken van letters en lettergrepen. Dat kan heel simpel zijn, van het aantikken van DOR-A-DO (het Spaanse woord voor goud) tot ingewikkelde termen, zoals een poltiebureau in het Spaans. POL-IC-IA lukt nog wel, maar hoe raak je de overige bolletjes kwijt? Je moet het woord in de juiste volgorde aantikken. Omdat alle letters al te zien zijn, krijg je een hint in welke richting je moet zoeken, maar vooral bij de langere termen is het nog wel even puzzelen.

Study Snacks: leren op drie manieren

Er zijn drie manieren om te leren: focussen op 5 nieuwe termen, 5 bekende termen, of 5 bekende paren achter elkaar. Voordat je kunt beginnen zul je in de ‘winkel’ moeten kiezen wat je wilt leren. Een belangrijk verschil met Duolingo is dat je je bij Study Snacks kunt focussen op een bepaald onderwerp. Wil je bijvoorbeeld Spaanse voetbaltermen leren, dan kan dat. Bij Duolingo ben je verplicht om een vast traject af te leggen en kun je geen eigen accenten leggen op basis van interesses of hobbies.

De term ‘winkel’ wekt de indruk dat alles betaald is, maar dat is niet het geval: een groot deel van de studiesets zijn gratis. Je kunt hier al behoorlijk mee uit de voeten en krijgt een goede indruk van de app en de mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld wel Spaanse groentetermen gratis bestuderen, maar voor Spaanse fruittermen zul je moeten betalen. Voor 10 euro per jaar krijg je toegang tot alle content, dus dat is heel redelijk. Eventueel kun je voor 40 euro een levenslange licentie kopen en ben je een snelle student, dan kun je de app 7 dagen gratis testen en in die periode proberen om alles uit te spelen. Maar dat wordt nog een hele klus!

Op de iPhone kun je onderwerpen kiezen en instellingen wijzigen.

Het kiezen van de onderwerpen en moeilijkheidsgraad doe je op de iPhone. De nadruk ligt daarbij vooral op talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Chinees, Japans of Koreaans. Daarnaast zijn er diverse onderwerpen bij het onderdeel Algemene kennis, om bijvoorbeeld je kennis van Olympische sporten, dinosauriërs, planeten, chemische elementen, hoofdsteden van verschillende werelddelen of Amerikaanse staten bij te spijkeren.

Study Snacks wordt gemaakt door de Oostenrijkse ontwikkelaar Klemens Strasser, die eerder titels zoals Letter Room en Ancient Board Games Collection maakte. De app houdt ook rekening met mensen met een beperking en ondersteunt onder andere VoiceOver en Schakelbediening, zodat ook blinden en mensen met motorische beperkingen de app kunnen gebruiken.

Study Snacks is zowel op de iPhone als de Apple Watch te gebruiken.

Study Snacks op de Apple Watch

In de focuslessen kun je dagelijks een kleine oefening doen, ook op je Apple Watch. Na het samenstellen van een woord wordt het uitgesproken, zodat je de uitspraak kunt oefenen. Natuurlijk leer je op deze manier niet alles, maar dat geldt ook voor Duolingo, waar er maar beperkte aandacht voor grammatica en zelf spreken is. Kom je er niet uit, dan kun je in Study Snacks onbeperkt hint opvragen of het lijstje opvragen van alle woorden in de betreffende studieset.

Bekijk ook Review: Duolingo’s vernieuwde app pakt het speelser aan Begin 2022 kondigde Duolingo het al aan: er zou een ingrijpende redesign van de app plaatsvinden. Het ziet er wat minder serieus uit en je bent wat wat minder vrij om je eigen pad te kiezen. Maar het heeft ook voordelen. In deze review van Duolingo lopen we de plus- en minpunten langs.

Als Premium-gebruiker heb je de mogelijkheid om widgets op het beginscherm te zetten, zodat je op elk moment even kunt leren. Daarnaast krijg je in de Premium-versie de mogelijkheid om eigen lijsten te scannen en te importeren. Alsof dat nog niet genoeg is heeft de ontwikkelaar ook nog een Vision Pro-app gemaakt, die je hieronder kunt zien. Daarbij prik je in de lucht naar de bolletjes.

Score 8.2 Study Snacks Gratis met in-app aankopen Voordelen + Leuke, nieuwe manier om iets te leren

Gratis versie biedt al heel wat mogelijkheden

Woordenschat van een taal afgestemd op jouw behoeftes

Premium-functie is relatief goedkoop Nadelen - Je leert (uiteraard) geen volledige taal

Lettergrepen bij elkaar klikken kan na verloop van tijd ook omslachtig zijn: je weet het antwoord al maar bent dan nog een halve minuut bezig met klikken

Conclusie Study Snacks appreview

Is Study Snacks een geschikte manier om talen te leren? Natuurlijk niet: als je Spaans of een andere taal onder de knie wilt krijgen kun je beter een halfjaar in het land zelf gaan wonen en met de lokale bevolking praten. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Study Snacks vult wel een belangrijk hiaat als je tot nu toe alleen Duolingo hebt gebruikt, namelijk om woordjes rondom een bepaald onderwerp te leren. Hou je van Spaans voetbal en wil je graag met de locals in Spanje kunnen praten over een wedstrijd, dan helpt het als je met Study Snacks alvast de basiswoorden kent. Zou je dit met Duolingo willen doen, dan moet je de hele cursus uitspelen en ben je twee jaar verder voordat je een paar voetbaltermen bent tegengekomen. Study Snacks helpt je op een speelse manier aan een grotere woordenschat.