NLZIET is vernieuwd en uitgebreid. Alle apps en websites van de tv-dienst zijn op de schop gegaan en er zijn nieuwe zenders bij gekomen. Wij hebben de vernieuwde NLZIET 5.0 getest en delen onze ervaringen in deze review.

In 2014 ging NLZIET van start, een samenwerking tussen de NPO, RTL en de SBS-zenders voor het bundelen van het complete aanbod van de verschillende terugkijkdiensten. In de afgelopen jaren is NLZIET regelmatig vernieuwd en uitgebreid, onder andere met live tv. Inmiddels heeft NLZIET versie 5.0 van de app uitgebracht en dat is één van de grotere vernieuwingen die de dienst sinds het bestaan doorgevoerd heeft. Alle apps zijn op de schop gegaan met een geheel nieuw design en belooft daarbij een betere ervaring en kijksuggesties te bieden. Kan NLZIET anno 2021 je tv-abonnement vervangen? In deze review vertellen we het je.



NLZIET 5.0 review: tv-dienst anno 2021

In 2017, bij de toevoeging van live tv aan het pakket van NLZIET, stelden we ons diezelfde vraag. In onze review van destijds kwamen we tot de conclusie dat NLZIET een fijne aanvulling is, maar nog geen waardige concurrent is voor de traditionele tv-aanbieders. Sindsdien is de app regelmatig verbeterd en uitgebreid. Voor Apple-gebruikers is vooral de komst van de Apple TV-app een toevoeging. Reden genoeg dus om NLZIET nogmaals onder de loep te nemen.

Voor deze review kijken we naar de vernieuwingen in de app op iPhone, iPad en Apple TV. Op alle platformen heeft de app met ingang van versie 5.0 hetzelfde design gekregen, maar qua bedienen zijn er wel kleine onderlinge verschillen.

Zodra je de nieuwe app voor het eerst opent, valt het nieuwe design meteen op. In onze ogen ziet alles er een stuk moderner en rustiger uit, met meer focus op de content. Dat komt mede doordat er nu gekozen is voor een donkere achtergrond, in plaats van wit. Nieuw op de homepagina is dat je meteen kan filteren op content van NPO, RTL, KIJK en de regionale zenders. Vanuit daar kijk je meteen naar de live zenders die bij de partijen hoort, maar ook naar het on-demand aanbod van de terugkijkdiensten. Dat biedt wat meer structuur aan het enorme aanbod wat NLZIET biedt.

Wat we jammer vinden is dat je vanuit deze schermen niet zo makkelijk kan filteren op de individuele zenders. Tik je vanuit het startscherm op de NPO-knop, dan kan je bijvoorbeeld niet filteren op NPO 2. Bij de gecureerde lijsten van aanbevolen en meest bekeken programma’s, kan je ook niet zien op welke zender het uitgezonden wordt. Je ziet alleen een logo van respectievelijk NPO, RTL en KIJK in de thumbnails van de programma’s. Bij de regiosectie is dat nog onhandiger, hoewel je bij de programma’s wel met een klein logootje kan zien van welke omroep het is. Een filteroptie was hier echter wel op z’n plaats geweest, omdat je liever de programma’s en het aanbod van jouw lokale omroep wil zien dan van omroepen van andere provincies.

Verder vind je op het startscherm snelkoppelingen naar de live tv-zenders en jouw opgeslagen series en je verder kijken-lijst, naast alle aanbevolen films, series en programma’s. We vinden het wel jammer dat er geen enkele vorm van personalisatie mogelijk is op dit startscherm, behalve dat je programma’s aan je kijklijst kan toevoegen.

Gewijzigde indeling in NLZIET-app

Sommige opties zijn van het beginscherm verplaatst naar andere plekken binnen de app. Voorheen bestond de knoppenbalk uit de opties Home, Favorieten, TV-gids en Menu, maar die hebben nu plaatsgemaakt voor Home, Tv-kijken, Zoeken en Profiel. De tv-gids is daardoor verdrongen naar het Tv-kijken-kopje, waar je helaas wel meerdere keren moet vegen en tikken om bij de tv-gids te komen. Het is ook jammer dat je de tv-gids niet zelf verder kan personaliseren. Je kan geen zenders rangschikken of verbergen zoals in de gemiddelde tv-gids-app wel mogelijk is.

Zoekfunctie soms onhandig

Ook vinden we het jammer dat de zoekfunctie nu een plek ingenomen heeft in de knoppenbalk onderaan. Zonder zoekterm in te voeren kijk je tegen een blanco scherm aan, zonder enige filteropties (zender, datum, tijdstip) of andere nuttige instellingen. Bovendien hebben we gemerkt dat de zoekresultaten niet altijd nuttig zijn. Zoeken op “nieuws” levert bijvoorbeeld een resultaat van een programma uit juli 2014 op. Ook vreemd: tussen de zoekresultaten staat een aflevering van Dit Was Het Nieuws van april vorig jaar, terwijl er in de tussentijd veel recentere afleveringen zijn.

Live tv-kijken via NLZIET 5.0

De weergave voor live tv-kijken is ook aangepast. Via de snelkoppelingen op het startscherm schakel je meteen naar een live zender, maar dat kan ook via het Tv-kijken tabblad. Bovenaan het scherm wordt de stream afgespeeld, met daaronder een overzicht van de huidige en eerstvolgende programma’s op de verschillende zenders. Je kan hier eventueel wisselen naar een overzicht van de programma’s die op primetime uitgezonden worden of je bekijkt de volledige tv-gids. We vinden het fijn dat de livestream en het overzicht van programma’s op één scherm te bekijken is. Zappen kun je doen door over de stream naar links of rechts te vegen, maar ook door uit het overzicht meteen de juiste zender te kiezen. Het zappen gaat behoorlijk vlot en je kan ook pauzeren.

De app ondersteunt picture-in-picture op de iPhone en iPad, zodat je kan blijven kijken terwijl je een andere app gebruikt. We vinden het wel jammer dat dit niet binnen de NLZIET-app zelf kan. Dat betekent dat je een stream niet kan laten lopen terwijl je door de app bladert.



Vanwege het blokkeren van beeldmateriaal zijn de bovenste delen van het scherm met de livestream in deze screenshots blanco.

NLZIET 5.0 op de Apple TV

Tegelijkertijd met de iPhone- en iPad-versie is ook de Apple TV-app op de schop gegaan. Grotendeels komende functies en de indeling van de apps overeen, maar er zijn ook enkele specifieke verschillen. Het belangrijkste is bij het zappen. Als je een live zender start op de Apple TV, wordt deze meteen afgespeeld. Om te zappen druk je in de nieuwste versie eerst op de menuknop van je Apple TV-afstandsbediening. Er verschijnen thumbnails van de overige zenders, terwijl het geluid op de achtergrond door blijft spelen. Je kan daardoor niet zo heel makkelijk zappen en kijken wat er op de andere zenders te zien is, terwijl je huidige kanaal nog in beeld is.

Bij de thumbnails van de programma’s op alle zenders zie je ook welk programma hierna komt en hoe lang het huidige programma nog ongeveer duurt. Helaas zie je niet welk programma ervoor zat en je kan ook niet verder bladeren dan alleen het eerstvolgende programma. Bij de Ziggo-app op de Apple TV bekijk je veel meer informatie tijdens het live tv-kijken.

Dat heeft ook te maken met de videospelers die Ziggo en NLZIET gebruiken. Waar Ziggo een eigen videospeler gebruikt (dezelfde als op iPhone en iPad), gebruikt NLZIET de standaard Apple TV-videospeler. Dat heeft een aantal voordelen, zoals dat je makkelijker snel tien seconden terug of vooruit kan spoelen. Ook kan je naar beneden vegen op je afstandsbediening om meer info over het programma te lezen of om andere luidsprekers te kiezen om de audio op af te spelen. Maar een nadeel is dus dat NLZIET geen andere informatie tijdens het afspelen kan tonen.

Iets anders wat ons stoorde is dat er geen snelkoppelingen zijn om een programma snel aan je kijklijst toe te voegen. We hadden gehoopt dat je een programma, door deze vanuit het overzicht ingedrukt te houden, meteen aan je kijklijst kan toevoegen. Nu moet je het programma eerst aanklikken om naar de detailpagina te gaan, waarna je het dan pas in je kijklijst kan zetten of toe kan voegen aan je favoriete series.

Beeldkwaliteit en aanbod NLZIET in 2021

Over de beeldkwaliteit van NLZIET zijn we eigenlijk meer dan tevreden. De livestreams starten snel in de hoogste kwaliteit (1080p), zonder dat we last hadden van haperingen of verminderde beeldkwaliteit. We merken eigenlijk nauwelijks verschil met het kijken via een traditionele tv-box en dat is een goed teken. Het kleuren zijn soms bij de traditionele tv-box wel wat mooier, maar over het algemeen zijn we tevreden. Het is jammer dat er geen 4K wordt ondersteund, maar dat vinden we niet zo erg omdat de content zelf daar ook nog niet voor geschikt is.

NLZIET heeft inmiddels een behoorlijk aanbod. Er zijn in totaal 36 zenders beschikbaar, plus ook nog het aanbod van NPO Plus, RTL en KIJK. Dat betekent dat je ook alle programma’s on-demand kan terugkijken, tot een jaar terug. De app geeft ook aan of een programma nog wel reclames heeft of dat de aflevering helemaal reclamevrij te bekijken is. Naast de landelijke zenders kijk je ook naar veertien regionale zenders, met AT5 als nieuwste toevoeging. Ook nieuw is Insight TV, een zender die zich richt op millenials en de gen-z generatie. Dit kanaal zend voornamelijk lifestyleprogramma’s uit.

We vinden het jammer dat andere zenders zoals Discovery en National Geographic (nog) niet beschikbaar zijn. Voor een bedrag van momenteel €7,95 per maand krijg je echter een enorm groot aanbod dat voor verreweg de meeste tv-kijkers meer dan voldoende is.

Score 8.5 NLZIET €7,99 per maand Voordelen + Overzichtelijkere indeling dankzij nieuw design

Ruim aanbod, ook met regionale zenders

Prima beeldkwaliteit met stabiele streams Nadelen – Weinig personalisatie mogelijk

Zoekfunctie mist filteropties

Zappen op Apple TV gaat wat lastiger

Conclusie NLZIET 5.0 review

NLZIET wordt steeds volwassener. Versie 5.0 van de NLZIET-app zet de juiste stappen, al is er ook nog steeds ruimte voor verbetering. De indeling van de app is wat ons betreft een stuk overzichtelijker geworden. De indeling met het startscherm is verbeterd, met direct snelkoppelingen naar de content van NPO, RTL, KIJK en de regionale zenders. Maar we vinden het toch jammer dat enige personalisatie in de app ontbreekt. Je kan de zendervolgorde niet zelf instellen en je kan ook geen zenders verbergen. Ook filteropties ontbreken, zowel bij de zoekfunctie als bij de overzichten van de omroepen. De zoekfunctie schiet daardoor wel flink tekort, want filteren op datum is eigenlijk wel een vereiste.

Bij de Apple TV-app valt ons op dat het zappen erop achteruit gegaan is, want je moet nu eerst op de menuknop drukken voordat je van zender kan wisselen. Ook is het jammer dat je tijdens het kijken geen extra informatie over volgende of vorige programma’s kan zien, wat bijvoorbeeld wel kan bij de Apple TV-app van Ziggo.

Al met al denken we dat NLZIET anno 2021 eindelijk je tv-abonnement kan vervangen. De beeldkwaliteit is goed, het aanbod is meer dan ruim voldoende en de app is er qua gebruikerservaring wel op vooruit gegaan. Er is zeker nog ruimte voor verbetering qua functionaliteiten van de app en we hopen dat NLZIET daar ook nog de plannen voor heeft.

Lees ook ons overzicht met apps om Nederlandse televisie te kijken op iPhone en iPad.