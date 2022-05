Werkt Zoek mijn iPhone niet, kun je je iPhone niet vinden of lijkt er iets anders mis? In dit artikel lopen we mogelijke oorzaken en oplossingen langs, om te zorgen dat je iPhone weer gevonden wordt, een geluid kan afspelen en de locatie op te vragen is.

Met Zoek mijn iPhone kun je je apparaten opzoeken en op afstand blokkeren of wissen. Je vindt deze functie in de Zoek mijn-app. Het gaat dan om het terugvinden van iPhones, iPads, Macs en zelfs AirPods. Het komt wel eens voor dat deze functie niet werkt. Je kunt je iPhone niet terugvinden en het lukt ook niet om de functie uit te zetten in iCloud. Wat kan er aan de hand zijn? Dat lees je in deze tip.

Zoek mijn iPhone werkt niet

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom jouw iPhone, iPad of ander apparaat niet te vinden is in Zoek mijn. Dit zijn de meest voorkomende oorzaken:

Misschien moet je wat meer geduld hebben. Als de gezochte iPhone in een slecht gedekt gebied is, kan het langer duren tot het signaal wordt doorgegeven. Bijvoorbeeld in een kelder, metalen gebouw, lift of in een natuurgebied ver van de bewoonde wereld.

Je bent niet ingelogd met het juiste iCloud-account. Ga naar de Instellingen-app, tik bovenin het scherm op jouw profielfoto en vervolgens op iCloud. Zorg dat de gegevens van het correcte iCloud-account zijn ingevuld. Gebruik je meerdere iCloud-accounts, dan kan dit zomaar verkeerd zijn ingesteld.

De datum van je toestel klopt niet. Het klinkt misschien vreemd, maar de datum op de iPhone bepaalt of Zoek mijn goed werkt. De datum wordt automatisch ingesteld, maar mocht dat niet zo zijn, dan kun je het veranderen via Instellingen > Algemeen > Datum en tijd.

Je gebruikt een oudere iPhone met iOS 4 of lager. We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar mocht je nog een heel oude iPhone onderin je bureaula hebben gevonden, dan zal de functie hierop niet werken. Hiervoor is minimaal iOS 5 nodig.

Je hebt teveel toestellen gekoppeld aan jouw Apple ID. Je kunt maximaal 100 apparaten koppelen aan een Apple ID. Probeer je nog meer te koppelen, dan zullen nummer 101, 102 enzovoort niet zichtbaar zijn. Je zult eerst een paar andere toestellen moeten verwijderen.

iPhone verschijnt niet in Zoek mijn-app

Heb je de bovenstaande stappen gecontroleerd, maar geen oplossing kunnen vinden, dan zijn er nog andere mogelijke oplossingen. Bekijk ze hieronder:

Het apparaat heeft geen netwerkverbinding, wellicht omdat de vliegtuigmodus aan staat of omdat de iPhone geen verbinding kan maken met een bekend Wi-Fi-netwerk. Misschien is je databundel op?

Er is een technisch probleem met de iPhone. Het kan helpen om de iPhone te rebooten. We bedoelen het apparaat dat je gebruikt om een ander apparaat te zoeken. Het gezochte apparaat kan ook worden gereboot, maar alleen als je het in handen hebt.

Er is storing bij iCloud. Zoek mijn werkt alleen als er verbinding is met iCloud. Het komt regelmatig voor dat er een iCloud-storing is, waardoor bepaalde diensten niet bereikbaar zijn. Je kunt dit controleren via de iCloud-systeemstatus.

Je hebt de locatievoorzieningen niet ingeschakeld op de iPhone, waardoor de locatie van je toestel niet gedeeld wordt. Inschakelen doe je via Instellingen > Privacy. Op de Mac kijk je bij Systeemvoorkeuren > Datum en tijd.

De iPhone verschijnt wel, maar is offline

Er zijn meerdere oorzaken hiervoor te bedenken. Dit zijn de meest voorkomende:

De batterij is leeg, bijvoorbeeld nadat je de iPhone bent kwijtgeraakt. Je kunt een verzoek sturen om een geluid af te spelen of op afstand te vergrendelen, maar dit gebeurt pas zodra het toestel weer wordt opgeladen en verbinding maakt. Als de vinder (of dief) de iPhone oplaadt, krijg je alsnog een signaal dat hij is gevonden.

Een dief heeft de simkaart uit het toestel gehaald. Dit gebeurt vaak bij diefstal: een dief haalt snel de simkaart eruit, zodat de iPhone niet meer getraceerd kan worden via het mobiele netwerk.

Je hebt de iPhone als vermist gemeld bij je provider. In dat geval zal de provider de simkaart blokkeren, zodat er niet meer op jouw kosten gebeld kan worden. Het betekent echter ook dat je de iPhone niet meer kunt zoeken of wissen omdat er geen verbinding met internet meer mogelijk is als er geen vertrouwd wifi-netwerk in de buurt is. Het is daarom altijd een lastige afweging of en wanneer je je simkaart moet laten blokkeren.

Het toestel bevindt zich in sluimerstand en kan geen verbinding maken met een bekend netwerk. Je kunt wel een verzoek sturen om een geluid af te spelen of het apparaat te wissen, maar dit verzoek wordt pas uitgevoerd zodra het apparaat uit sluimerstand gaat en verbinding met internet maakt.

Wil je meer doen met Zoek mijn iPhone en met de soortgelijke diensten. Check dan eens onderstaande tips!

Bekijk ook Zo werkt 'Zoek mijn' (Find My) om mensen, toestellen en voorwerpen te vinden De Zoek Mijn-app is op iedere iPhone en iPad geïnstalleerd. Je vindt het op de Mac sinds macOS Catalina. Het is een samengevoegde versie van Zoek mijn iPhone en Zoek mijn Vrienden . In het Engels heet deze app 'Find My'. Hieronder lees je alles wat je moet weten over deze app en hoe je het gebruikt! Bekijk ons complete iPhone tipsoverzicht. Met honderden iPhone tips bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!