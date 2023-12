NL-Alert is het noodsysteem dat de Nederlandse overheid gebruikt om inwoners te waarschuwen voor noodsituaties. De noodmeldingen zijn standaard ingebouwd in je iPhone, zodat je niks voor hoeft te downloaden om toch de noodberichten te ontvangen. Toch kan de nieuwe NL-Alert-app, die nu beschikbaar is, nuttig zijn om op je iPhone te zetten. De overheid zegt dat de app vooral bedoeld is voor mensen die in grensgebieden wonen.

Nieuwe NL-Alert-app downloaden

De NL-Alert-app kun je gebruiken om te zien waar er allemaal noodmeldingen actief zijn. Je geeft de app toestemming tot je locatie of je kiest een eigen locatie waarvoor je noodmeldingen wil krijgen. Je kan zo dus kiezen om altijd een melding voor je huidige locatie te krijgen, maar ook voor je thuis- of woonadres of een andere locatie die voor jou belangrijk is. Per ingestelde locatie kun je aangeven voor welke straal je noodmeldingen wil krijgen. Je kan ook voor heel Nederland een noodmelding krijgen en je checkt welke noodmeldingen er geweest zijn.

De app stuurt je een melding zodra er een NL-Alert op je locatie geldt. Heb je de noodmeldingen in de instellingen van je iPhone ingeschakeld, dan krijg je dus twee meldingen: de standaard noodmelding en de melding van de NL-Alert-app. De NL-Alert-app kan ook kritieke meldingen versturen. Dit zorgt ervoor dat je iPhone altijd geluid maakt, ook als hij op stil staat.

De app geeft verder ook nog nuttige informatie over hoe je je kunt voorbereiden op noodsituaties. Daarbij verwijst de app door naar de website DenkVooruit.nl, de website van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Voor de weergave van de kaart gebruikt de NL-Alert-app Google Maps en niet (zoals veel iPhone-apps dat wel doen) Apple Kaarten.

Nieuwe app is tweede poging na datalek

De Nederlandse overheid heeft in 2020 al eerder een officiële NL-Alert-app uitgebracht, maar dat draaide uit op een fiasco. Die eerste app had nagenoeg dezelfde functies als de nieuwe app, maar bleek na nog geen twee maanden getroffen te zijn door een datalek. Die eerste app werd gemaakt door een externe leverancier en door het datalek bleek het mogelijk om de locatie van gebruikers van de app te achterhalen. De minister adviseerde alle gebruikers om de app te verwijderen.

In de voorwaarden van de nieuwe app staat uitgelegd welke privacygegevens er verzameld worden. Het gaat onder andere om de locatie en straatnamen (indien zelf ingevoerd), een dynamisch IP-adres en een device identifier. Het gaat om gegevens die niet direct aan jou als gebruiker gekoppeld zijn. Wel geeft de app toe dat de persoonsgegevens die verzameld worden, gedeeld worden met Google. Dat komt omdat er gebruikgemaakt wordt van de kaarten van Google Maps. Dat zal voor veel privacybewuste Apple-gebruikers niet altijd even prettig zijn.