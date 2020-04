Zo deel je beperkte contactgegevens met anderen

Beperkte contactinfo delen

Visitekaartjes zijn verleden tijd en telefoonnummers uitwisselen komt ook steeds minder vaak voor. Als je nu iemand ontmoet zul je eerder je Instagram-naam uitwisselen. Toch kan het voor zakelijke contacten nog steeds nuttig zijn om een digitale kaart met contactgegevens uit te wisselen. Wil je niet alle info delen, dan kun je op meerdere manieren je contactinfo beperken.

Optie 1: Tweede contactkaart maken

Eén van de mogelijkheden is om twee contactkaarten voor jezelf te maken: eentje met de volledige privé-info, inclusief naam van je partner, geboortedatum en huisadres en een tweede contactkaart met alleen zakelijke info. Dat voorkomt dat je thuis wordt gebeld als je een dag vrij hebt.

Het maken van een tweede contactkaart kun je handmatig doen (maar dat hoeft niet):

Ga naar de Contacten-app op je iPhone of iPad. Druk op het plusje. Vul alleen de gegevens in die je wilt delen. Zorg dat de nieuwe contactkaart goed herkenbaar is.

Je zou bijvoorbeeld je uitgebreide versie de toevoeging ‘privé’ kunnen geven en/of de zakelijke versie de toevoeging ‘zakelijk’.

Helaas is het niet zomaar mogelijk om je bestaande contactkaart te dupliceren en vervolgens te bewerken. Dit kan wel via een omweg:

Open je eigen contactkaart op de iPhone of iPad. Stuur deze naar je Mac, bijvoorbeeld via AirDrop. Je krijgt een melding dat er een dubbele kaart is gedetecteerd. Geef aan dat je de kaart wilt bewerken. Klik op Bewaar beide.

Optie 2: Privé-versie van kaart maken

Een andere optie is om een privé-versie van de kaart te maken. Dit is mogelijk in de macOS-versie van de Contacten-app. Hiermee bepaal je zelf welke gegevens je deelt als je de contactkaart naar iemand anders stuurt.

Open de Contacten-app op de Mac. Klik in de menubalk op Contacten > Voorkeuren. Ga naar het tabblad vCard. Vink de optie aan: Activeer privé-versie van mijn kaart. Eventueel kun je de twee andere opties uitvinken, over het exporteren van notities en foto’s.

Laat je de optie voor het exporteren van notitie aan, dan worden eventuele handmatige notities die je over jezelf of een andere persoon uit je adresboek hebt toegevoegd, ook meegestuurd. Dit wil je meestal niet. Zeker niet als je je eigen notitieveld gebruikt voor belangrijke persoonlijke info, zoals de pincode van je partner.

Open nu je eigen contactkaart:

Klik in het menu op Kaart > Ga naar mijn kaart. Klik op Wijzig. Je ziet nu achter elk veld een vakje. Vink de items aan die je wilt delen. Je kunt ook andere informatie bewerken, verwijderen en toevoegen. Klik op Gereed als je klaar bent.

Controleer je beperkte contactkaart

Als je wilt controleren of je de juiste vakjes hebt aangevinkt, deel je de contactkaart met jezelf via Berichten, Mail of een andere optie uit het deelmenu. Je ontvangt nu de kaart en opent deze. Je ziet dan precies welke contactgegevens je hebt gedeeld.

