Heb je een glas drinken over je MacBook laten vallen? Bekijk in deze tip welke stappen je (direct) moet nemen om schade te voorkomen of te beperken.

Waterschade bij je MacBook

Een MacBook met waterschade kan al gauw zorgen voor een total loss van je laptop. Daarom is het belangrijk dat je bij vocht in je Mac de stappen hieronder zo snel mogelijk opvolgt. We zullen in de tussenkopjes vertellen wat je moet doen. Zo voorkom je dat er extra schade optreedt en zorg je dat je je laptop zo snel mogelijk weer werkend hebt. We hebben een aparte tip over iPhone en waterschade.

Stap 1: Ontkoppel de oplader direct

Het is essentieel dat je direct de oplader verwijdert van je MacBook. Water en elektriciteit zijn een heel slechte combinatie. Er kan kortsluiting ontstaan, wat kan zorgen voor schokken en brand. Blijft er water op je MacBook vallen, bijvoorbeeld omdat je je MacBook in de regen hebt laten liggen, dan is het belangrijker om eerst de stroom te ontkoppelen voordat je je MacBook naar het droge haalt.

Als er (ook) water over de lichtnetadapter en het stopcontact is gekomen, haal de oplader dan ook uit het stopcontact. Als het vermoeden bestaat dat er water in het stopcontact is gekomen, is het raadzaam om de elektriciteitsgroep uit te schakelen. Gebruik het stopcontact in ieder geval even niet.

Stap 2: Schakel je MacBook helemaal uit

Nadat je de stroom hebt losgekoppeld, is het belangrijk dat de MacBook wordt uitgeschakeld. Neem niet de tijd alle software af te sluiten en maak niet even die zin af waar je net mee bezig was. Eventueel kun je een bestand even opslaan door op CMD + S te drukken. Houd nu de aan/uit-knop ingedrukt. Deze zit helemaal rechtsboven op je toetsenbord. Houd deze ingedrukt tot je scherm op zwart gaat.

Stap 3: Haal alle accessoires uit je MacBook

Heb je accessoires ingeplugd, zoals een SD-kaart, usb-stick of een toetsenbord? Koppel deze nu los. Ook deze apparaten kunnen niet tegen water en zeker voor opslagapparaten is het uiterst belangrijk dat ze droog blijven. Je kunt data verliezen bij waterschade, als blijkt dat je (externe) harde schijf vol water is gelopen. Je kunt dan niet meer je bestanden overzetten.

Stap 4: Laat je MacBook drogen

Nu je Mac is uitgeschakeld en alle accessoires zijn losgekoppeld, moet je beginnen met het drogen. Pak een absorberende doek en verwijder het water wat nog op je MacBook ligt. Omdat de kans groot is dat er ook water in je MacBook is gekomen, kun je niet alles met een doek doen. Wees dus vlug met je doek en ga door naar de volgende stap.



Hoe dichtbij je ook probeert te kijken, je kunt vloeistof in je MacBook niet meer zien.

Stap 5: Wacht minimaal 48 uur met het gebruiken van de MacBook

Pak een nieuwe absorberende doek en leg je Macbook met de klep open ondersteboven. Leg de doek onder het toetsenbord. Je kunt dit het beste doen op een tafel of bureau, zodat het scherm van je MacBook naar beneden kan hangen.

Het kan best een uitdaging zijn, maar laat je MacBook minimaal 48 uur zo liggen. Gebruik hem tussentijds ook niet om iets af te maken, want ook dat kan meer schade aan je MacBook veroorzaken. Bedenk liever of je die taak ook op een ander apparaat kan doen, bijvoorbeeld op een iPad, ook al is dat misschien minder makkelijk.

Laat tijdens het wachten de lucht in de ruimte flink doorstromen. Zet geen föhn aan naast je Mac, maar zorg dat er genoeg frisse lucht en ventilatie is. Afhankelijk van hoeveel water er in je Mac zit, kan het ook langer duren dan 48 uur tot je het apparaat weer kunt inschakelen. Je kunt het beste zelf beoordelen of dat nodig is.

Toch waterschade aan je MacBook? Dit moet je doen

Heb je minimaal 48 uur gewacht, maar heb je toch waterschade aan je MacBook? Dan kun je het beste direct een reparatie aanvragen. Wacht niet op erger, want dat kan er goed voor zorgen dat je reparatie (nog meer) in de papieren loopt.

Maak een afspraak bij een door Apple erkende serviceprovider (AASP) of bij Apple zelf. Het is belangrijk dat je zorgt dat jouw Mac snel onder handen wordt genomen. Bij sommige winkels, waaronder enkele grote ketens, kan een apparaat soms weken blijven liggen voordat jij hem weer terugkrijgt.

We zijn gewend dat Apple doorgaans vrij snel is met het repareren van MacBooks, maar ook bij Apple kan het druk zijn. Is het voor jou haalbaar om naar een Apple Store te gaan, dan adviseren we: laat je MacBook repareren door Amac, Card Services, Fixers of een andere AASP in de buurt te gaan. Om niet voor een dichte deur te komen te staan, maak je het beste eerst een afspraak bij de Apple Store of bij de AASP. Zomaar binnenlopen heeft meestal niet veel zin.

Heb je een MacBook-verzekering? Dan is waterschade soms gedekt, maar niet altijd. Lees in de voorwaarden of dit in jouw situatie geldt. Als je AppleCare+ hebt afgesloten mag je twee schadegevallen per jaar claimen, ook als het je eigen schuld is. Hierbij geldt wel een eigen risico.

Welke vloeistoffen veroorzaken waterschade bij een MacBook?

Welke vloeistof je morst over je MacBook, kan sterk bepalen zijn hoeveel schade er is veroorzaakt. Heb je een glas cola of andere koolzuurhoudende drank omgestoten, dan heb je waarschijnlijk een wat groter probleem. Koolzuur- en suikerhoudende dranken zijn veel schadelijker voor interne componenten van computers dan schoon water. Er kan corrosie optreden en dat maakt je Mac onbruikbaar. Laat hem daarom onmiddellijk nakijken en wacht niet.

Je hebt iets meer geluk als er gewoon water over je MacBook is gevallen. Dit kan ook schade veroorzaken, maar het bevat geen zuur en plakkerige stoffen zoals bij andere dranken. Het maakt qua garantie op je MacBook overigens niets uit: vochtschade is vochtschade. Dit wordt nooit door Apple gedekt, dus je zult zelf voor de reparatie moeten betalen. De prijs hangt sterk af van de onderdelen die vervanging nodig hebben.

Waterschade aan je MacBook voorkomen

Uiteraard kun je het beste voorzorgsmaatregelen nemen om waterschade aan je MacBook helemaal te voorkomen. Zet bijvoorbeeld nooit een glas drinken naast je Mac, ook niet als je het ‘gewoon even’ wil neerzetten. Wil je toch een glas op je bureau hebben, zet je laptop dan in een MacBook standaard of houder. Zo kun je zorgen dat je Mac hoger staat dan je glas.

Dit moet je dus niet doen. Niet. Nooit.

Een andere optie is het gebruik van een beker die niet lekt. Je vindt talloze opties als je naar winkels zoals de Blokker en HEMA gaat. Wil je het meteen maar helemaal goed doen, dan kun je ook een slimme waterfles overwegen. Wij schreven een review over de HidrateSpark slimme waterfles. Deze lekt niet en controleert of je wel voldoende water drinkt.

Verder adviseren we om regelmatig een backup van je Mac te maken. Dit kan met Time Machine of met software van derden. Mocht je dan toch ooit echt je Mac niet meer kunnen gebruiken, dan heb je altijd je backup nog. Lees in onze tip hoe je een Time Machine backup van je Mac maakt.