Een nieuwe functie in Google Maps laat je ongevallen, flitsers en meer melden. In deze tip lees je hoe je dat doet, zodat je andere Google Maps-gebruikers op weg helpt.

Navigeer je met Google Maps, dan heb je vast al eens de melding gekregen over bijvoorbeeld een ongeluk, object of file. Wist je dat die meldingen deels komen van andere gebruikers die dit hebben gemeld? Jij kunt daar ook aan bijdragen tijdens het navigeren. Gebruik je Apple Kaarten, lees dan onze tip over ongevallen melden in Apple Kaarten.



Google Maps ongeval melden: zo doe je dat

We willen graag benadrukken dat het veilig besturen van de auto belangrijker is dan een ongeval melden in Google Maps. Heb je er tijd voor en word je niet te erg afgeleid, volg dan deze stappen:

Tijdens het navigeren zie je aan de rechterkant knoppen. Tik op het plusje om een verkeerssituatie te melden. Onderin verschijnen de onderdelen die je kan melden. Je hebt de keuze uit een ongeluk, een flitser, files, wegwerkzaamheden, afgesloten rijbaan, een stilstaand voertuig en een object op de weg. Kies de juiste optie. Bevestig je melding en klaar is Kees.

Hoe meer mensen een melding doen van een ongeval, des te betrouwbaarder de informatie wordt in Google Maps. Op dit moment kun je geen ongevallen melden vanuit de CarPlay-versie van Google Maps. Dat kan wel als je ongevallen in Apple Kaarten meldt, maar die worden dan weer niet naar Google gestuurd.

