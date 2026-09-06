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Ongeval veilig rijden

Zo kun je ongevallen, flitsers, obstakels en meer melden in Google Maps op iPhone en CarPlay

Tips Apps
Een handige functie in Google Maps laat je ongevallen, flitsers en meer melden. In deze tip lees je hoe je dat doet, zodat je andere Google Maps-gebruikers op weg helpt. Dit werkt op zowel de iPhone als in CarPlay.
Benjamin Kuijten -

Navigeer je met Google Maps, dan heb je vast al eens de melding gekregen over bijvoorbeeld een ongeluk, object of file. Wist je dat die meldingen deels komen van andere gebruikers die dit hebben gemeld? Jij kunt daar ook aan bijdragen tijdens het navigeren. Gebruik je Apple Kaarten, lees dan onze tip over ongevallen melden in Apple Kaarten.

Google Maps ongeval melden: zo doe je dat

We willen graag benadrukken dat het veilig besturen van de auto belangrijker is dan een ongeval melden in Google Maps. Heb je er tijd voor en word je niet te erg afgeleid, volg dan deze stappen:

  1. Tijdens het navigeren zie je aan de rechterkant knoppen. Tik op het plusje om een verkeerssituatie te melden.

  2. Onderin verschijnen de onderdelen die je kan melden. Je hebt de keuze uit een ongeluk, een flitser, files, wegwerkzaamheden, afgesloten rijbaan, een stilstaand voertuig en een object op de weg. Kies de juiste optie.

  3. Bevestig je melding en klaar is Kees.

Melding maken Google Maps

Melding doen via CarPlay

Google Maps in CarPlay biedt ook ondersteuning voor het melden van ongevallen, files en meer. Je kunt in totaal van zeven verschillende zaken melding doen, net als op de iPhone. In CarPlay werkt het zo:

  1. Tik terwijl je navigeert met Google Maps in CarPlay op de knop met het driehoekje en het plusje, aan de rechterkant.
Melding maken Google Maps CarPlay
  1. Kies het type melding dat je wil doen.
  2. Er verschijnt een bevestiging op het scherm. Zodra het balkje vol is, verdwijnt de melding weer.

Hoe meer mensen een melding doen van een ongeval, des te betrouwbaarder de informatie wordt in Google Maps. Op dit moment kun je geen ongevallen melden vanuit de CarPlay-versie van Google Maps. Dat kan wel als je ongevallen in Apple Kaarten meldt, maar die worden dan weer niet naar Google gestuurd.

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Google Maps op de iPhone en iPad biedt vrijwel dezelfde mogelijkheden als op de desktop. Maar hoe gebruik je Google Maps? In deze tip lees je hoe je een route instelt, Streetview en de satellietweergave bekijkt of het verkeer opvraagt. Kortom: alles wat je wilt weten.

Informatie

Laatst bijgewerkt
september 2026
Onderwerp
Categorie
Apps

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