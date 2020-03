Google-opdrachten wissen

Als je gebruikmaakt van de Google Assistent neemt Google spraak- en audiogegevens uit je commando’s op om deze te gebruiken voor verbetering.

We leggen je eerst uit hoe je checkt of Google spraakgegevens van jou heeft opgeslagen. Vervolgens vertellen we hoe je deze eventueel kunt verwijderen, en de opnames kunt onderbreken. Let wel: het is niet 100% zeker dat Google daadwerkelijk alles verwijdert, maar het verdwijnt in ieder geval uit jouw account.



Opgeslagen spraak en audio bekijken bij Google

Als je gebruikmaakt van de Google Assistent zullen al jouw commando’s in tekst uitgetypt staan op de server van Google, als dit staat ingeschakeld. Zo kun je je vastgelegde Google-gegevens bekijken:

Ga in je browser naar Mijn activiteit bij Google. Klik linksboven op het menu met drie streepjes (hamburgermenu). Klik op Activiteitsopties. Scroll naar beneden tot je Spraak- en audioactiviteit tegenkomt.

Je kunt hier direct de opnames uitschakelen door op de schakelaar aan de rechterzijde te klikken. Als deze op grijs staat is het uitgeschakeld. Wil je zien welke opnames Google van je heeft? Klik dan op Activiteit beheren.

Je kunt hier uitgebreid filteren op datum. Daarbij zie je ook de app of dienst waar de gegevens vandaan komen. Klik op de drie puntjes naast een opname om deze te verwijderen. Apple belooft dat ze de spraakopnames op z’n hoogst een paar maanden bewaren.

Gegevens verwijderen en Google Assistent resetten

Als je spraakgegevens hebt verwijderd zal je ervaring met de Google Assistent wellicht veranderen. Google gebruikt jouw commando’s namelijk om de assistent af te stemmen op jouw stem. Spreek je woorden gek uit, dan zal Google daarvan leren om je in de toekomst goed te verstaan. Deze data is dus weg als je de commando’s verwijdert.

Google zegt je stem ook te gebruiken om ‘m in de toekomst beter te kunnen verstaan als je gebruikmaakt van OK Google.

Het is misschien de moeite waard om ook eens bij alle andere gegevens te kijken die Google over je heeft verzameld. Je zult waarschijnlijk opkijken van de hoeveelheid data die het bedrijf van je heeft.

Maak je graag gebruik van Google’s diensten? Check dan eens hoe je meer uit Google Translate haalt. Of bekijk onze algemene uitleg hoe je Google Assistent op iPhone en iPad gebruikt.