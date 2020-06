Met Google Foto's kun je automatisch de witbalans van een foto aanpassen. In deze tip lees je hoe dit werkt en hoe je met filters de witbalans, warmte, tint en verzadiging kunt aanpassen.

Google Foto’s geeft je de mogelijkheid om een automatische witbalans in te stellen bij foto’s. Daarbij wordt de kleur in de foto automatisch aangepast, zodat gedeeltes van de foto die onderbelicht zijn wat helderder worden. Ook zorgt de automatische witbalans er voor dat de overbelichte gedeeltes wat minder fel worden.

Google Foto’s: witbalans automatisch aanpassen

Het aanpassen van de witbalans werkt als volgt:

Open een foto in de Google Foto’s-app. Tik op het regelaar-knop onderin het scherm om de verschillende kleurenfilters te openen. Kies de optie Auto. Dit filter past een kleurcorrectie toe op de foto die je aan het bewerken bent. Aanvankelijk paste dit filter alleen de verzadiging en belichting toe, maar daar is later witbalans aan toegevoegd. Je kunt ook voor een ander filter kiezen, waarbij ook de witbalans wordt aangepast. Maar daarbij krijgen de foto’s ook een bepaalde (afwijkende) kleur en dat is misschien niet de bedoeling. Wil je alleen kleurcorrectie, dan kies je Auto.

Ben je tevreden, dan tik je op de knop Opslaan bovenin het scherm. Daarbij wordt de originele foto overschreven, dus je zult hiervoor apart toestemming moeten geven. Wil je liever het origineel van de foto bewaren? Dan tik je op de drie stipjes vlakbij de knop Opslaan en kies je Een kopie opslaan.

Bewerkingen annuleren

Niet alle aanpassingen die Google Foto’s doet zijn even geslaagd. Ben je niet onder de indruk van de aangepaste witbalans, dan kun je via de drie stipjes kiezen voor Bewerkingen ongedaan maken. Goed om te weten: alle andere filters passen ook de witbalans aan, dus het heeft weinig zin om in dat geval een ander filter te proberen.

Handmatig aanpassingen doen

Je kunt ook handmatig aanpassingen doen. Hiervoor tik je op de knop met de drie schuifjes onderin het scherm. Je hebt dan de mogelijkheid om meerdere instellingen voor de belichting aan te passen.

Tik je op het omlaag wijzende pijltje bij Licht, dan kun je zelfs nog veel meer instellingen aanpassen zoals Belichting, Contrast, Wittinten en Accenten. Er zit zelfs een Vignette-functie in.

Je zult wat met de instellingen moeten spelen om de perfecte afweging tussen licht en donker te vinden. Er zitten heel wat instellingen in de app, dus je kunt de foto met wat moeite precies zo krijgen als je zelf wilt.

We hebben nog meer tips over Google Foto’s: