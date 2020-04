Producten bestellen in China

Wie producten bestelt uit China kan te maken krijgen met extra kosten en andere onverwachte verrassingen. Populaire winkels waar mensen graag hun goedkope producten bestellen zijn AliExpress en GearBest. In deze gids behandelen we waar je op moet letten bij bestellen van buiten de EU. Wanneer betaal je extra kosten en hoe houd je de prijs zo laag mogelijk? Je leest het hier.



Europese adapter

Let bij het bestellen op dat er een Europese adapter is meegeleverd. Soms heb je de mogelijkheid om bij de bestelling op te geven welke adapter je wilt, zoals in het voorbeeld hieronder. Apparaten die je met USB-C of microUSB kunt opladen geven nog de minste problemen, want daarbij kun je gewoon je bestaande kabels gebruiken zonder dat je een extra adapter hoeft te kopen.

Taalproblemen

Sommige producten van populaire merken als Xiaomi worden eerst in China uitgebracht en pas later verschijnt er een EU-versie. Je kunt daarbij tegen meerdere problemen aanlopen:

De handleiding is alleen in het Chinees.

De vereiste app is alleen in het Chinees.

Je hebt een account bij WeChat of een andere niet-westerse dienst nodig.

Je moet verbinding maken met servers in China en je gegevens worden op een server in China opgeslagen, wat privacybezwaren met zich mee kan brengen.

Bij problemen kun je alleen gebruikerservaringen op Chinese forums lezen.

Veiligheidsrisico’s

Spullen die vanuit China worden verkocht voldoen niet altijd aan de veiligheidseisen die in andere landen gelden. Zo kunnen producten veel kleine onderdelen bevatten, die in handen van kleine kinderen levensgevaarlijk kunnen zijn. Ook kan bij elektrische apparaten de beveiliging tegen overspanning en oververhitting minder goed zijn, omdat er immers voor een habbekrats geproduceerd moet worden. Veel mensen verwachten wel dat de kwaliteit een stuk minder is dan van een Europees topmerk, maar als het product meermaals stuk gaat ben je alsnog duur uit.

Zie ook onderstaand filmpje, dat ons werd toegestuurd door iCulture-lezer Mike:

Importbelasting betalen

Bij bestellingen uit China betaal je als particulier extra zodra het aankoopbedrag €22 of hoger is. Hiervoor wordt 21% van het aankoopbedrag gehanteerd. Deze kosten zijn exclusief eventuele verzendkosten of een verzekering. Let op: vanaf januari 2021 geldt deze limiet van €22 niet meer en wordt op alle ingevoerde pakketten BTW geheven. Zie verderop.

Maar hoe weet onze Belastingdienst hoeveel ze bij jou in rekening moeten brengen? Dat blijkt nattevingerwerk.

Omdat er vaak geen factuur is bijgevoegd, moet de verzendpartij (bijvoorbeeld AliExpress) de waarde op jouw pakketje schrijven. In de praktijk blijkt dat Chinese webwinkels vaak een lager bedrag opschrijven. Let op dat het strafbaar is om hier zelf om te vragen. Je kunt niet aansprakelijk worden gesteld als de webwinkel dit zonder jouw weten doet.

Afhandelingskosten betalen

Moet je dan toch belasting betalen, dan moet je dit doen bij de koerier of op het afhaalpunt. Dit zijn de prijzen per koerier:

PostNL: €13

UPS: €13

DHL: €14

Is je aankoop €150 of hoger? Dan bestaat de kans dat je ook nog invoerrechten moet betalen. Dit is afhankelijk van het soort product. Je kunt op invoercalculator.nl berekenen hoeveel je moet betalen.

Extra kosten vermijden

Heb je geen zin in extra kosten? Dan kun je deze soms vermijden. Sommige webwinkels bieden de mogelijkheid om je bestelling vanuit een EU-lidstaat te verzenden. Bij bestellingen binnen de Europese Unie betaal je namelijk geen extra belasting. Je moet dit zelf aangeven en deze methode werkt niet voor alle producten. Soms moet je voor producten uit een Europees magazijn iets meer betalen, maar dit verdien je uiteindelijk weer terug omdat je geen invoerkosten betaalt. Ook heb je je pakketje sneller in huis.

Ook andere webwinkels bieden soms de mogelijkheid om zelf het verzendland te kiezen. Zo kun je bij Amazon Duitsland kopen, maar sinds kort ook bij Amazon Nederland. Dit online warenhuis heeft ook vestigingen in Spanje, Frankrijk en andere landen, waar je soms nét andere aanbiedingen vindt.

Niet voor dure producten

Wil je een nieuwe iPhone kopen of een ander duur product? Dan kun je deze het beste niet bestellen in China of een ander ver land. Je profiteert dan namelijk niet van de Europese consumentenbescherming en je iPhone-garantie is korter.

Ook aanschaffen in andere Europese landen kan onverstandig zijn. Als je namelijk in het tweede jaar aanspraak moet maken op de iPhone-garantie, moet je dat doen bij de winkel waar je het gekocht hebt. Contact opnemen met Groupon, Amazon of MediaMarkt in Spanje kan dan onhandig zijn en er naartoe reizen is vaak ook geen optie.

Weten waar je beter terecht kunt? Check ons overzicht iPhone in het buitenland kopen.

Wijzigingen vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels voor de invoer van producten van buiten de EU. De belangrijkste wijziging voor particulieren is dat vanaf 2021 altijd BTW moet worden betaald bij de invoer van producten, ook als de waarde onder de 22 euro ligt. Er geldt dus geen vrijstelling meer.

Ook is er sprake van een afstandsverkoop van goederen buiten de EU, als de goederen worden ingevoerd in een andere EU-lidstaat dan de EU-lidstaat van bestemming van de goederen. Dit geldt ongeacht of de particulier of de leverancier invoert.

Het loont nog steeds de moeite om een lagere waarde op et pakketje te laten zetten, omdat dan de berekende BTW ook lager is. Voor Chinese ondernemers betekent het dat ze vanaf januari 2021 twee opties hebben om aangifte te doen: op de reguliere wijze of via I-OSS. Alle details lees je hier.