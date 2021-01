Zo kun je blijven fotograferen in JPEG-formaat (in plaats van HEIF)

Wil je foto's in JPEG-formaat blijven maken op je iPhone 7 of nieuwer, dan kun je dit instellen, zodat er geen HEIF-formaat wordt gebruikt.

Heb je een iPhone 7 of nieuwer, dan zul je gemerkt hebben dat je toestel voortaan foto’s maakt in het nieuwe HEIF-formaat, in plaats van het gebruikelijke JPEG. Met een eenvoudige handeling kun je zorgen dat je toch in JPEG kunt blijven fotograferen.





Fotograferen in JPEG-formaat

High Efficiency Image File Format (HEIF) heeft allerlei voordelen. De foto’s zijn van dezelfde kwaliteit, maar ze nemen maar de helft van de opslag in. Daardoor is je iCloud-opslag minder snel vol, kost het minder data om ze te versturen en gaat synchroniseren met je Mac sneller. Maar soms zou je toch JPEG willen gebruiken. Bijvoorbeeld als je met IFTTT allerlei automatische acties hebt gemaakt, die een foto in JPEG-formaat verwachten. Of als je vaak foto’s uitwisselt met anderen, die niet beschikken over een toestel dat HEIF kan inlezen.

Tip voor oudere toestellen: toestellen die ouder zijn dan de iPhone 7 schieten altijd foto’s in JPEG-formaat, dus op deze toestellen hoef je niets aan te passen.

In iOS 11 kun je instellen dat je JPEG-fotos wilt blijven maken. In plaats van het H.265 gebaseerde HEIF, dat bestanden oplevert met de extensie .HEIC zullen de foto’s dan worden bewaard in het H.264 gebaseerde JPEG-formaat met extensie .JPG.

Dit doe je als volgt:

Ga naar de Instellingen-app op je toestel. Tik op Camera > Structuren. Is jouw toestel niet geschikt om HEIF-foto’s te maken, dan zul je de optie Structuren niet te zien krijgen. Kies de optie Meest compatibel.

De Camera-app zal nu geen foto’s in HEIF-formaat en geen video’s in HEVC-formaat opslaan, maar kiezen voor het meer gangbare formaat. Wil je gebruik maken van speciale camerafuncties die op de iPhone 8 Plus en iPhone X beschikbaar zijn, dan kan het soms nodig zijn om weer naar HEIF over te schakelen. Soms schakelt iOS automatisch het formaat van JPEG naar HEIF, bijvoorbeeld als je slow-motion video’s in 1080p op 240fps wilt filmen, of als je 4K-video op 60fps wilt schieten.

JPEG of HEIF?

Vanwege de enorme ruimtebesparing van HEIF is het aan te raden om toch voor het nieuwe formaat te kiezen. Je hoeft niet bang te zijn voor compatibiliteitsproblemen als je met anderen samenwerkt, want zodra je foto’s verstuurt via het deelmenu (bijv. AirDrop) zal het toestel automatisch HEIF naar JPEG omzetten. HEIF-bestanden worden ook automatisch omgezet naar JPEG als je ze opent in een app die nog niet voor het nieuwe formaat is aangepast. Apple regelt alles dus al voor je.

Geschikte toestellen

Om HEIF te kunnen gebruiken heb je minimaal een toestel met A10 Fusion-processor nodig. Dit geldt voor de iPhone 7 en nieuwer en de tweede generatie iPad Pro.

Bestaande foto’s omzetten naar JPEG

Heb je al foto’s gemaakt met de camera die in HEIF-formaat zijn gemaakt, dan kun je zorgen dat ze bij het overzetten naar een computer altijd naar JPEG worden omgezet. Dit doe je als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Foto’s en zorg dat helemaal onderin het scherm de optie Automatisch is aangevinkt.

Dit laatste zorgt ervoor dat foto’s in HEIF-formaat worden omgezet naar JPEG, wanneer je ze via USB binnenhaalt op je Mac of pc. Zoals hierboven aangegeven worden je foto’s ook al automatisch omgezet als je ze via AirDrop of het deelmenu met anderen verstuurt.