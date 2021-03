Als je in de instellingen van de Apple TV of in Apple TV-apps een e-mailadres in moet voeren wordt deze automatisch opgeslagen in een aparte lijst. In deze tip leggen we je uit hoe je de lijst van eerder gebruikte e-mailadressen kunt beheren en verwijderen.

Om het invoeren van deze adressen makkelijker en sneller te maken, slaat de Apple TV elk ingevoerd e-mailadres automatisch op. Dit kan handig zijn als je vaak hetzelfde e-mailadres in moet voeren, maar als je een tikfoutje gemaakt hebt, wordt ook dit verkeerde adres opgeslagen. In deze tip lees je hoe je de lijst van eerder gebruikte e-mailadressen op de Apple TV opruimt.



E-mailadressen op de Apple TV beheren

Als je op de Apple TV inlogt in de App Store, Thuisdeling instelt of simpelweg inlogt met je eigen gegevens in een Apple TV-app, dan heb je hiervoor vaak je e-mailadres nodig. De eerste keer moet je deze nog handmatig invoeren, maar de volgende keren als je een mailadres moet invoegen, kun je kiezen uit een lijst van eerder gebruikte mailadressen. Het kan zo zijn dat deze lijst mailadressen bevat die je helemaal niet meer nodig hebt.

Het opruimen van de lijst van eerder gebruikte e-mailadressen doe je als volgt:

Open de Instellingen-app. Ga naar Algemeen. Scroll naar beneden naar het kopje Toetsenbord en dicteerfunctie en kies daar voor Eerder gebruikte e-mailadressen. Je ziet hier de lijst van alle ingevoerde mailadressen. Onderaan staat een knop Verwijder alles, maar je kunt ook rechtsboven Wijzig selecteren. Kies dan voor het prullenbakje bij het mailadres dat je wil verwijderen.

Als je de lijst helemaal leeg gemaakt hebt of per ongeluk de verkeerde verwijderd hebt, dan is er geen man over boord. Als je het mailadres ergens in de Apple TV opnieuw invoert, wordt deze automatisch weer opgeslagen.

