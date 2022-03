We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Dear (S02)

Het tweede seizoen van Dear is aangebroken en dat betekent dat we inspirerende verhalen krijgen van ‘s werelds meest invloedrijke mensen. Er zijn nieuwe afleveringen met Viola Davis, Malala Yousafzai, Jane Fonda en anderen. De serie laat zien hoe deze mensen invloed hebben gehad op de cultuur, aan de hand van fanmail. Het format is steeds hetzelfde: de bekende persoon leest een brief van een fan voor en pinkt daarbij regelmatig een traantje weg. Jane Fonda kennen we allemaal als actrice en fitnessmodel uit de jaren tachtig, maar ze is tegenwoordig ook activiste. Viola Davis won meerdere prijzen in de filmwereld en dat geldt ook voor filmmaker Ava DuVernay en actrice Sandra Oh. Eveneens uit de entertainmentwereld is Billy Porter. Sportfans kunnen misschien meer uit de voeten met NBA-speler Kareem Abdul-Jabbar. Het zijn biografieën, maar wel met een heel eigen draai.

Wil je meer zien, dan staat het eerste seizoen voor je klaar met onder andere Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder, Aly Raisman, Misty Copeland, Big Bird en meer.

Bekijken: Dear (S02)

Nieuw op Apple TV+: Central Park (S02)

Ook van Central Park is er nu een tweede seizoen beschikbaar op Apple TV+. De animatieserie volgt het gezin Tillerman, dat in het beroemdste park van New York woont. De eerste drie afleveringen zijn nu te kijken, terwijl de overige vijf elke week beschikbaar zullen komen. Molly ervaart de puberteit, terwijl Cole te maken heeft met beschamende momenten op school. Ondertussen jaagt Paige op een corruptieverhaal en probeert Owen het park en de medewerkers goed te managen.

Bekijken: Central Park (S02)

West Side Story

Te zien bij: Disney+

Van producer en regisseur Steven Spielberg, met een script van scenario- en toneelschrijver Tony Kushner, komt West Side Story. De film, een bewerking van de musical uit 1957, vertelt het verhaal van een verboden liefde en de rivaliteit tussen de Jets en de Sharks, twee straatbendes met verschillende etnische achtergronden.

Pieces of Her (S01)

Te zien bij: Netflix

Na een gewelddadige aanslag in hun stad moet een vrouw het duistere verleden van haar moeder ontrafelen en komen er dodelijke gevaren en geheimen aan het licht.

Against the Ice

Te zien bij: Netflix

Twee mannen zijn in Groenland op zoek naar een zoekgeraakte kaart en moeten vechten om te overleven. Gebaseerd op de waargebeurde poolexpeditie van Denemarken in 1909.

The Weekend Away

Te zien bij: Netflix

Wanneer haar beste vriendin vermist raakt in Kroatië, haast Beth zich om de waarheid te ontdekken. Maar elke aanwijzing leidt tot meer verontrustend bedrog.

Rico: Dream Big

Te zien bij: Amazon Prime Video

Wanneer je behoort tot de absolute wereldtop, ongekend gedisciplineerd en gestructureerd leeft dan is de druk hoog om op dat level te blijven. Dit vraagt om focus. Rico wil, als topsporter op het hoogste niveau, bewijzen dat kickboksen op dat niveau samen kan gaan met nieuwe dromen. Met zijn torenhoge ambities op het gebied ondernemerschap, een perfecte vader zijn en doorbreken als acteur lijkt hij op een kruispunt in zijn leven te staan. Of kan dit ook allemaal samengaan? Lukt het Rico om de ongeslagen wereldkampioen te blijven en daarnaast een glansrijke filmcarrière in Hollywood op te bouwen?

Diabolical

Te zien bij: Amazon Prime Video

Prime Video heeft aangekondigd dat het de animatieserie Diabolical, die zich afspeelt in het universum van de Emmy-genomineerde hit The Boys, acht afleveringen, zal streamen. Diabolical gaat in 2022 wereldwijd exclusief op Prime Video in première. De aankomende serie werd aangekondigd via een speciaal opgenomen boodschap van The Boys-ster Karl Urban gedurende Prime Video’s blok van virtuele panels tijdens CCXP Worlds 2021.

Blood & Treasure

Te zien bij: Ziggo

Een briljante oudheidsexpert en een sluwe kunstdief werken samen om een meedogenloze terrorist te vangen die zijn aanvallen financiert met een gestolen schat.

Patta for Life

Te zien bij: Videoland

Edson Sabajo en Guillaume ‘Gee’ Schmidt richten in 2004 het streetwearmerk Patta op. Na diverse tegenslagen weten ze internationaal door te breken. We volgen hen in de periode tussen 2013 en 2020. In een hoog tempo wordt je meegenomen langs alle ups en downs van dit succesvolle merk. Zo zijn we onder meer bij de opening van de eerste store buiten Amsterdam, in Londen, en reizen we meer naar Seoul en Tokio.

Wu-Tang Clan: Of Mics and Men

Te zien bij: Videoland

De Wu-Tang Clan, een groep jonge rappers uit New York, probeert armoede, geweld en onderdrukking te ontvluchten door het maken van hiphopmuziek. Mede dankzij een ingenieus plan van oprichter Bobby ‘RZA’ Digs worden ze ongekend populair en zijn dat 25 later nog steeds. De nog levende Clan-leden vertellen over hun broederschap en het succes, maar ook over het bedrog en leed waarmee ze moesten dealen.

American Sicario

Te zien bij: Pathé Thuis

Erik Vasquez wil de meest gevreesde kartelbaas worden. Familie staat voorop en hij is genadeloos voor zijn vijanden. Wanneer hij in het nauw gedreven wordt en in zee gaat met de DEA, ontketent hij een oorlog tussen verschillende bendes.