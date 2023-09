Yale kondigt alarmsysteem met deurbel en camera’s voor Europa aan

Ga jij je huis beveiligen met Philips Hue ? Of toch liever met Yale? De fabrikant kondigt op IFA een beveiligingssysteem voor de Europese markt aan en dat betekent dat er n├│g meer keuze is uit camera's, sensoren en alarmsystemen.

Yale deurbel en camera’s

Yale heeft een reeks beveiligingsproducten voor thuis aangekondigd op IFA 2023, speciaal voor Europese consumenten. De serie bestaat uit een slimme videodeurbel, een vernieuwd alarmsysteem en beveiligingscamera’s voor binnen en buiten. Al deze apparaten werken samen met Yale’s slimme deursloten. Het is alleen te hopen dat je niet voor elk apparaat een extra bridge nodig hebt, zoals je kon lezen in ons Yale deurslot-review.



Op de foto hieronder is de line-up te zien. De Yale Smart Video Doorbell biedt een 1080p beeldkwaliteit en een kijkhoek van 154 graden. Deze is zowel bedraad als draadloos verkrijgbaar en biedt nachtzicht, livebeeld en audio in twee richtingen. Voor €159,99 hang je dit accessoire bij de voordeur.

De nieuwe Smart Outdoor Camera, eveneens met 1080p beeldkwaliteit en een kijkhoek van 154 graden, is bedoeld om buitenshuis op te hangen. Deze camera is voorzien van een felle lamp die aangaat bij het detecteren van beweging. Hij kost €129,99. Voor binnenshuis is er de Smart Indoor Camera. Die heeft ook een beeldkwaliteit van 1080p maar met een kleinere kijkhoek van 110 graden. Deze camera heeft een privacy-modus en AI-gestuurde detectie van personen. Met een prijs van €59,99 is hij niet al te duur, maar ondersteuning voor HomeKit wordt niet genoemd. Ook niet bij de andere accessoires.

Smart Alarm

Alle camera’s kunnen worden gekoppeld aan Yale’s nieuwe Smart Alarm, dat op afstand kan worden in- en uitgeschakeld via de Yale Home-app. Die app is trouwens voor alle Yale-accessoires nodig, zo ontdekten we al eerder. Elke gebruiker in huis moet deze app zelf installeren, ook als je van plan bent om gebruik te maken van stembediening of een ander smart home-systeem.

Het Smart Alarm werkt samen met Amazon Alexa, Google Assistent en Philips Hue, maar zoals gezegd: niet met HomeKit en je kunt de beelden dus ook niet in iCloud opslaan. Het systeem kost €349,99 en er komen nog extra kosten bij voor het abonnement om bijvoorbeeld in de cloud op te slaan.

Yale’s belangrijkste pluspunt is dat de nieuwe accessoires samenwerken met het deurslot, maar tussen het enorme aanbod van beveiligingscamera’s (Netatmo, Eufy, Eve, Logitech, Vocolinc, Arlo en nu ook Philips Hue en nog veel meer) zal het lastig zijn om de HomeKit-gebruikers over de streep te trekken.

