Kijktip: ‘Love Notes to Newton’, een documentaire over de Apple Newton

Als je lang genoeg Apple-fan bent, ken je de Apple Newton. Dit apparaat werd in 1993 uitgebracht en had voor die tijd revolutionaire eigenschappen. De documentaire 'Love Notes to Newton' is sinds een tijdje op YouTube te zien en is echt een aanrader.

Documentaire over Apple Newton

Ook voor mensen die nog nooit van de Apple Newton hebben gehoord is deze documentaire een eyeopener. De Newton was een zogenaamde PDA, een Personal Digital Assistant. Je kon er niet mee bellen, maar er zaten al wel allerlei slimme functies in zoals handschriftherkenning, waarbij handgeschreven tekst kon worden omgezet naar getypte tekst. De gebruikersinterface was leuk om te zien en je kon functies gebruiken die tegenwoordig standaard op elke smartphone te vinden zijn. In ‘Love Notes to Newton’ komt de ontwikkeling van het apparaat aan bod, maar ook de interface, de minder geslaagde eigenschappen en de invloed die de Newton heeft gehad op latere tech van Apple.



Het was Steve Jobs die ervoor zorgde dat de Newton van de markt werd gehaald en dat de verdere ontwikkeling helemaal werd gestopt. Daardoor is de Newton een soort tijdcapsule geworden van wat er destijds mogelijk was. De pengebaseerde interface en de handschriftfuncties werden niet verder ontwikkeld, al zijn er wel elementen die we later terug hebben gezien in producten van andere fabrikanten.

De anderhalf uur durende documentaire is volledig op YouTube te bekijken:

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

De Apple Newton was geliefd bij vrijwel iedereen die er eentje had. Hij was ontstaan vanuit een R&D-groep binnen Apple Computer en is bedacht door een groep medewerkers die ervan overtuigd waren dat dit de volgende grote stap op het gebied van computers zou betekenen. John Sculley, James Joaquin, Steve Capps en anderen vertellen in de documentaire over de visie die ze hadden en welke moeilijkheden ze moesten overwinnen om het apparaat op de markt te krijgen.

Er komen ook fans aan het woord, waaronder Grant Hutchinson, die de NewTontalk mailinglist maakt, en de Duitser Frank Gründel, die je kapotte Newton kan repareren. Veel mensen zijn nog steeds actief betrokken bij de Newton-community, waaronder ook Paul Guyot en Matthias Melcher, die met Open Einstein ervoor zorgen dat je een Newton-emulator kunt proberen op je hedendaagse iPhone, iPad of Mac. Het werkt nog steeds!

En als je toch in de stemming bent: kijk dan ook meteen de documentaire Springboard van The Verge, waarin een kleine en onbeduidende startup met de naam Handspring een revolutie probeerde te veroorzaken met de allereerste échte smartphone:

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube