De Apple Watch is de officiële wearable geworden van de World Surf League. De smartwatch zal worden gebruikt tijdens wedstrijden. Het is de eerste keer dat de Apple Watch deze status krijgt.

Surfen met de Apple Watch

De World Surf League heeft aangekondigd dat de Apple Watch Series 8 en Apple Watch Ultra de officiële wearables zijn voor surfers tijdens wedstrijden. Elke deelnemer krijgt een smartwatch, voorzien van de speciaal daarvoor gemaakte WSL Surfer-app. Deze staat in verbinding met het scoresysteem van de organisatie en geeft realtime informatie door. Zo weet je exact de score, prioriteit van golven en hoeveel tijd er nog resteert tijdens een heat. Surfers zien ook meteen hoeveel punten ze nog nodig hebben om een plekje op te schuiven in de competitie. Met de Apple Watch zouden surfers beter in staat moeten zijn om hun wedstrijd te plannen, vooral onder moeilijke omstandigheden.



De Apple Watch heeft in vergelijking met Garmin en Polar minder het imago dat het een typisch sporthorloge is. Grote plastic behuizingen met dikke knoppen ontbreken, maar sinds de komst van de Apple Watch Ultra is de smartwatch wel geschikter voor watersport geworden. Een wearable komt tijdens wedstrijden erg van pas, aldus Italo Ferreira, die eerder Olympisch goud won. “Het lawaai van de wind en de golven maakt het soms onmogelijk om de omroepers te horen tijdens de wedstrijd, en dat betekent dat je cruciale informatie mist”, vindt Ferreira.

Surfers dragen vaak wel een sporthorloge, maar de WSL heeft nu specifiek voor de Apple Watch gekozen vanwege het grote en heldere scherm, het duurzame design en de mobiele verbinding. De afgelopen twee seizoenen hebben meerdere surfers de WSL Surfer-app al getest. De rest kreeg eerst nog een training. Op zondag (vandaag dus) vindt al de eerste wedstrijd plaats tijdens de Billabong Pro Pipeline in Oahu.

Ook surfen met je Apple Watch? Dan is de Apple Watch Ultra het meest geschikt, ook voor extreme watersporten.

Prijzen Apple Watch Ultra

Prijzen Apple Watch Ultra

Oranje bandje Zwart bandje Groen bandje Beige bandje Middernacht bandje Geel bandje Wit bandje Blauw bandje