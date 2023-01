Withings kennen we van de weegschalen, bloeddrukmeters, thermometers en slimme horloges. Dat ze met een urinesensor op de markt zouden komen is een grote verrassing.

Withings U-Scan analyseert je urine

Een waarschuwing vooraf als je enthousiast bent geworden over het idee dat je zelf thuis je urine kunt analyseren met een app. Dit nieuwe accessoire is bepaald niet goedkoop. Withings wil de sensor in het tweede kwartaal van 2023 in Europa op de markt brengen voor €499,95 voor de starterkit met één cartridge. Daarna kun je abonnee worden om regelmatig nieuwe cartridges geleverd te krijgen. Je kunt ze eventueel ook los kopen.



De Withings U-Scan is dus een hands-free accessoire om je urine te analyseren. Hij ziet eruit als een plat schijfje, die je net als een wc-verfrisser in de pot hangt. Het idee is vervolgens dat je erop plast, zodat er urine verzameld kan worden voor de analyse. Je kunt het gewoon in de toiletpot laten hangen. Zelf hoef je verder niets te doen: na het plassen trek je gewoon door en de U-Scan zorgt voor het doorsturen van de resultaten naar de app op je iPhone . Overbodige urine vloeit terug in het toilet en bij het doortrekken wordt het gehele accessoire netjes afgespoeld zodat er geen rare gele vlekken ontstaan.

Je kunt kiezen uit verschillende tests. De Cycle Scan houdt je menstruatiecyclus in de gaten, zodat je weet in welke periode je wel en niet vruchtbaar bent. En de Nutri Balance Scan kijkt naar de samenstelling van je voeding, pH-waarde, vitamines en dergelijke zodat je kunt achterhalen of je bepaalde voedingsstoffen gewoon uitplast. Ook kun je het gebruiken om te kijken of er ketonen in je urine zitten.

Voor elk test is een ander type cartridge nodig, die 3 maanden mee gaat. Het accessoire kan de verschillende gebruikers herkennen (nee, niet met een verborgen camera), zodat iedereen de juiste testresultaten in de app krijgt voorgeschoteld. Omdat het systeem modulair is kan Withings steeds andere tests ontwikkelen, zodat het ook voor bepaalde ziektes geschikt kan worden gemaakt. In de VS moet de Withings U-Scan nog worden goedgekeurd, maar in Europa mag ‘ie al eerder op de markt. Meer info is te vinden op de website van Withings.

Wij houden het – gezien de prijs – voorlopig even bij de andere Withings-accessoires.