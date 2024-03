Nos Vemos en Otra Vida

Deze serie is gebaseerd op het boek van Manuel Jabois getiteld ‘Nos vemos en esta vida o en la otra’ (We zien elkaar weer in dit leven of in het volgende), dat hij schreef naar aanleiding van een interview met Gabriel Montoya Vidal (‘Baby’) in 2014. Het gaat over zijn betrokkenheid bij de ergste jihadistische terreuraanslag op Europese bodem ooit, die in maart 2004 plaatsvond.