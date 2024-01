Fool Me Once

Het is niet de eerste keer dat er een Harlan Coben-verfilming te zien is op Netflix. De nieuwste roman die is omgezet naar een tv-serie is ‘Fool Me Once’ uit 2016 en is in zijn geheel te streamen. De Britse thriller van acht afleveringen gaat over een alleenstaande weduwe (Michelle Keegan) wiens vermoorde echtgenoot (Richard Armitage, voor de derde keer in een Netflix/Coben-productie) op onverklaarbare wijze opnieuw in haar leven terugkeert. Joanna Lumley, Joe Armstrong en Jade Anouka zijn ook te zien in Fool Me Once, dat door critici als ‘ingewikkeld’ en ‘ongeloofwaardig’ wordt bestempeld. De verhalen van Coben staan sowieso niet bekend om hun Oscarwinnende dialogen, dus als je simpelweg een paar uur wil kijken zit je goed met deze serie.