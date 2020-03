Je zou het aan de geruchten over Apple-producten niet merken, maar Apple hamert qua ontwikkeling van nieuwe producten nogal op de geheimhouding. Zo mogen nog niet aangekondigde producten het hoofdkwartier nooit verlaten en moeten medewerkers erg goed letten dat aankomende producten en software-versies niet in handen komen van mensen buiten Apple. De coronacrisis zorgt daarom voor flink wat uitdagingen bij de ontwikkeling van nieuwe producten, zo legt Bloomberg uit. Apple werkt momenteel aan een nieuwe HomePod, Apple TV en meer.



‘Apple werkt aan nieuwe iMac, iPads en meer, ook vanuit huis’

In het verslag van Bloomberg over de nieuwe manier van werken bij Apple meldt Mark Gurman dat Apple werkt aan een nieuwe HomePod, Apple TV, MacBook Pro, standaard iPads, Apple Watch en iMac. De afgelopen maanden zijn er al veel geruchten geweest over een aantal van deze nieuwe producten. Zo verwachten we nog een nieuwe 13- of 14-inch MacBook Pro met Magic Keyboard en zijn er al details gelekt van een nieuwe Apple TV 6 met meer opslag.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple TV 6' krijgt meer opslag en kindermodus Er zijn nieuwe geruchten omtrent de Apple TV. De opvolger van het huidige tv-kastje zou wel eens 64GB en 128GB opslag kunnen krijgen, twee maal zoveel als het huidige model.

Details over al deze nieuwe producten meldt Bloomberg helaas niet, maar het lijkt erop dat al deze producten op zijn vroegst later dit jaar verschijnen. Het werk aan de producten kan door gaan, doordat medewerkers vroege versies mee naar huis mogen nemen. Er is dan ook streng toezicht door de hoge bazen bij Apple. Zij zien erop toe dat alleen de juiste engineers producten mee naar huis nemen. Bovendien wordt alles geregistreerd. Werk aan de 2020 iPhones gaat ook gewoon door en staan volgens Bloomberg op de planning voor eind dit jaar, net als ieder jaar. Bijkomend voordeel is dat de kans dat een aankomende iPhone in een bar rondslingert door het sluiten van de horeca niet zo groot is.

Communiceren via externe tools

Bij het thuiswerken maken ook Apple-medewerkers gebruik van diverse tools. Meetings worden nu per telefoon en videobellen georganiseerd, onder andere via FaceTime. Maar ook Slack, Jabber en WebEx worden gebruikt. Voor het delen van bestanden gebruiken de Apple-medewerkers onder andere Quip en Box, een bekende clouddienst.

Apple geeft ook tips voor medewerkers om het thuiswerken zo prettig mogelijk te maken. Medewerkers kunnen ook meedoen aan een wedstrijdje om foto’s te delen van hun thuiswerkplek. Apple benadrukt wel dat vertrouwelijke informatie niet op beeld vastgelegd mag worden.

Wil je meer weten hoe Apple-medewerkers om gaan met het thuiswerken tijdens deze coronacrisis? In het stuk van Bloomberg lees je daar meer over. Wil je zelf nog tips voor thuiswerken, dan lees je daarover in onze gids.