Klassieke iPhone-game Toki Tori is terug op de iPhone

Toki Tori is één van die games uit de begindagen van de App Store. De Nederlandse gamestudio Two Tribes had er veel succes mee en nu is de game terug via de dienst GameClub.

Toki Tori is terug

GameClub is een soort Apple Arcade, maar dan gemaakt door externe ontwikkelaars die klassiekers uit de iPhone-geschiedenis weer nieuw leven in willen blazen. Toki Tori is daarvan misschien wel een van de bekendste.



De van oorsprong Nederlandse game verscheen in 2009 in de App Store maar is helaas niet meer te downloaden. Dat gebeurde bij wel meer games uit de begindagen. Maar gelukkig is er GameClub, die klassiekers weer tot leven wekt. Zoals nu Toki Tori.

Toki Tori is een puzzelgame van Two Tribes, dat al in 2001 op de Game Boy Color verscheen. Daarna verscheen op de Wii en uiteindelijk volgde in 2009 de iPhone, dankzij uitgever Chillingo. In deze platformgame en sidescroller moet je als kuiken zoveel mogelijk eieren redden. Elk van de 80 levels bevat een aantal eieren dat je moet redden, waarbij je gebruik kunt maken van de beschikbare hulpmiddelen. Zo is er een freeze-o-matic en een hulpmiddel om bruggen te bouwen. Het bleek perfect aan te sluiten op de bediening via het touchscreen.

Chillingo bestaat niet meer en Toki Tori verdween vervolgens ook uit de App Store. Dankzij GameClub kun je er weer van genieten. Net als bij andere games van GameClub kun je de game gratis spelen als je er eerder voor betaald had. Dat geldt ook als je geen abonnee van GameClub bent.

Technisch gezien is het een nieuwe release, dus je moet de app downloaden en de instructies volgen om te kunnen aantonen dat je eerder de game in bezit had. Er zitten meer dan 100 klassieke games in de collectie, dus reden genoeg om abonnee te worden als je op Apple Arcade uitgekeken bent.