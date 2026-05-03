App Gemist april 2026: Sneezy, NeatPass, Era en meer

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een aantal apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

🏆 iCulture (Nederlandse) App van de Maand: Sneezy Last van hooikoorts? Dan zit je nu misschien wel in de kriebeligste periode van het jaar. Daarom is Sneezy iets voor jou. Deze app is een eenvoudige tracker voor pollen in jouw buurt. Zo weet je al voordat je naar buiten gaat wat je te wachten staat. Afhankelijk van hoe erg je last hebt en hoe erg het buiten is, kun je dan bepalen of je wat medicatie neemt. Sneezy toont een overzicht van waar pollen momenteel vandaan komen: bomen, gras of onkruid. Je krijgt een gedetailleerd overzicht van hoe het er vandaag voor staat. Voor de komende 5 dagen is een beknopter overzicht beschikbaar. Wat wij vooral handig vinden is de mogelijkheid om een notificatie te krijgen als een bepaalde drempel is overschreden. Omdat hooikoorts voor iedereen anders is, kun je zelf de waarde instellen vanaf wanneer je een melding krijgt. Er is ook een app voor de Apple Watch. Naast de huidige verwachtingen, heeft de app ook complicaties voor op je Apple Watch wijzerplaat. Je hoeft de app dan niet te openen om informatie te krijgen.

Sneezy – Pollentracker Versie 1.0 € 2,99 Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 16.6+ Grootte 3.78 MB Uitgever Bert Timmermans Leeftijd 4+ Talen

Era

Je hebt vast ooit video’s voorbij zien komen van mensen die iedere dag een foto van zichzelf, hun kind of huisdier maken en deze vervolgens in een timelapse zetten. Je ziet iemand zo echt opgroeien en veranderen. Era is precies hiervoor bedoeld, maar dan makkelijker. Met Era neem je iedere dag een selfie. Je krijgt indien nodig ook een melding ter herinnering. De app houdt je streak bij en na verloop van tijd kun je een fraaie timelapse neerzetten. Het is niet nodig om je gezicht precies op dezelfde plek te zetten, want Era heeft slimme techniek om je gezicht automatisch te centreren. Alles gebeurt op je iPhone of iPad, dus de foto’s gaan niet naar andermans server.

Era: Daily Selfie Timelapse Versie 1.1.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 15.5+ Grootte 79.42 MB Uitgever Evert De Spiegeleer Leeftijd 4+ Talen

112radar

Voor wie het interessant vindt om de hulpdiensten in de gaten te houden is 112radar een goede optie. Je ziet de (openbare) P2000-meldingen, maar de app doet meer. Als je wil, krijg je tegen betaling live meldingen en zie je welke voertuigen er zijn uitgerukt en waarvoor. Wil je alleen een specifieke kazerne of post volgen, dan stel je dat gewoon in. Voor de nerds zijn er statistieken beschikbaar.

112radar Versie 3.0.4 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 26.2+ Grootte 8.77 MB Uitgever Robin Bohnen Leeftijd 4+ Talen

NeatPass

Apple Wallet is een ontzettend handige app waarmee je toegangskaartjes kunt bewaren. Bioscooptickets, je boarding pass, museumkaartjes, noem maar op. Het nadeel is echter dat de achterliggende diensten (de bioscoop, het museum, festival et cetera) ook ondersteuning moeten bieden voor Apple Wallet. Bieden ze dit niet, dan ben je meestal aangewezen op het bewaren van een PDF. En daar komt NeatPass om de hoek kijken.

Met NeatPass kun je een PDF binnen een handomdraai omzetten naar het Apple Wallet-formaat. Je kunt een PDF importeren of een foto maken van de barcode. Je kunt de toegangskaart mooier maken met logo’s, kleuren en andere details. Vervolgens voeg je ze toe aan Apple Wallet. Het mooie van NeatPass is dat je ook het widget op je beginscherm kunt zetten. Toegangskaartjes verschijnen dan gewoon wanneer je ze nodig hebt, zonder een aparte app te moeten openen. Voor €4,99 koop je de app eenmalig. Er zijn geen abonnementen.

NeatPass – PDF naar Wallet Versie 1.1.4 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 18.1+ Grootte 949.71 MB Uitgever Justin Lanfermann Leeftijd 4+ Talen

Parachute Backup

Sommige mensen vinden het fijn om zelf een back-up te hebben van hun data. In eigen beheer, op een eigen harde schijf. Je bent dan niet alleen afhankelijk van bijvoorbeeld iCloud. Als je wel graag iCloud gebruikt en per ongeluk een bestand onherstelbaar verwijdert, kan het ook handig zijn om tóch nog een back-up achter de hand te hebben. Dat is het doel van Parachute. De app kan een backup maken van iCloud fotobibliotheek en iCloud Drive. Indien gewenst kan deze ook op een externe schijf of andere clouddienst worden bewaard.