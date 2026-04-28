Gerucht: ‘iPhone 18 krijgt ook 12GB aan werkgeheugen’
Met de introductie van de iPhone 17-serie hebben de Pro-modellen en de iPhone Air allemaal 12GB aan RAM meegekregen, maar het standaardmodel iPhone 17 is uitgerust met de standaard 8GB RAM. Volgens Koreaanse nieuwsbron The Bell wil Apple het verschil in werkgeheugen aanpakken met de iPhone 18, dit wordt door verschillende bronnen ook bevestigd.
Hieronder volgt het aangepaste bericht van 27 oktober 2025:
iPhone 18 krijgt aanzienlijk meer RAM
Waar het voor de aankondiging van de iPhone 17-serie er nog op leek dat deze gehele serie zou upgraden naar 12GB aan RAM, bleef een model achter. De iPhone 17 kreeg – in tegenstelling tot de iPhone Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max – geen upgrade naar 12GB RAM. Dit toestel bleef hangen op 8GB RAM. Deze hoeveelheid zit al sinds de iPhone 15 Pro in de iPhone-modellen. Een reden ervoor is nooit gegeven, omdat Apple doorgaans niet zoveel zegt over de hoeveelheid werkgeheugen bij iPhones. Mogelijk heeft dit te maken met een kostenbesparing, maar wat ook meespeelt is dat de iPhone 17 het enige model is met een gewone A19-chip. Alle andere modellen hebben de krachtigere A19 Pro-chip in huis.
De focus van Apple op meer RAM is relatief nieuw. Jarenlang lag de nadruk vooral op chipoptimalisatie, maar nu kunstmatige intelligentie (AI) een steeds grotere rol speelt in het dagelijks gebruik, is extra werkgeheugen essentieel. Meer RAM maakt het mogelijk om zwaardere AI-taken lokaal op het toestel uit te voeren zonder cloudverwerking. Naar verwachting zitten in iOS 27 ook aanzienlijk meer AI-functies, waardoor een toename in RAM wel prettiger zou zijn.
Hoeveel RAM krijgt de iPhone 18?
Om meer RAM in de nieuwe iPhone 18 te krijgen, is Apple druk in overleg met Samsung voor de productie van LPDDR5X-RAM, die naar verluidt in de iPhone 18 terecht moet komen. Opvallend hieraan is dat deze RAM alleen in de configuraties van 12GB en 16GB beschikbaar is. Hierdoor is de upgrade naar 12GB zo goed als onvermijdelijk.
Naast de upgrade in RAM gaat Apple dingen sowieso een tikje anders doen dan dat wij gewend zijn. Zo gaat Apple de release opsplitsen in tweemaal per jaar en zien we het basismodel iPhone 18 – samen met de iPhone 18e – pas in het voorjaar van 2027. De iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de eerste opvouwbare iPhone komen wél in het najaar van 2026.
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Het laatste nieuws over iDevices van iCulture
4 reacties
Sjakie
Ik heb net 7 dagen mijn 17 pro max binnen… en toch kan ik nu al zeggen dat de iPhone 18 de beste iPhone zal worden die ze ooit hebben gemaakt… Ik vermoed een beter scherm en een betere accu. Ook zal die iets sneller zijn. Het gerucht is dat de Pro Max Ultra versie ook in staat is om MRI scans mee te maken, vandaar het extra werkgeheugen, maar dat is allemaal nog niet bevestigd! Ik heb super veel spijt dat ik voor de 17 ben gegaan, terwijl uit alles blijkt dat ik op de 18 had moeten wachten…
Harm
Tja en als je de 18 pro Max koopt lees je dat de 19 of 20 pro beter is
Lopen we altijd achter de feiten aan
Dus niet druk om maken
Victor
Ben vooral benieuwd waarom zoveel spijt?
Sjakie
Uiteraard heb ik geen spijt.. 😃 mijn bericht was vooral sarcastisch bedoeld… Ik word soms een beetje moe van dat nutteloze gespeculeer…. De 17 is net uit en er wordt nu al een compleet artikel gewijd aan het dubbele geheugen van de 18….Zolang het geen baanbrekende features zijn, zoals het maken van MRI scans, is het toch compleet nutteloos om hier over te gaan speculeren nu??