Gerucht: ‘iPhone 18 krijgt ook 12GB aan werkgeheugen’

Apple gaat het standaardmodel iPhone 18 uitrusten met meer RAM dan zijn voorganger. De iPhone 17 bleef – in tegenstelling tot de rest van de lineup – met 8GB RAM achter.
Sasha Koevoets -

Met de introductie van de iPhone 17-serie hebben de Pro-modellen en de iPhone Air allemaal 12GB aan RAM meegekregen, maar het standaardmodel iPhone 17 is uitgerust met de standaard 8GB RAM. Volgens Koreaanse nieuwsbron The Bell wil Apple het verschil in werkgeheugen aanpakken met de iPhone 18, dit wordt door verschillende bronnen ook bevestigd.

Analist Dan Nystedt bevestigt wat eerder al werd gesuggereerd: ook het standaardmodel van de iPhone 18 zou de sprong maken naar 12GB RAM. Met iOS 27 op komst, waarin nieuwe AI-functies worden geïntroduceerd, is dat extra werkgeheugen meer dan welkom.

Daarnaast meldt Nystedt op X dat de iPhone 18 wordt uitgerust met de nieuwe A20-chip, die voor het eerst gebruikmaakt van 2nm-techniek in plaats van de 3nm van de A19-chip. Volgens eerdere berichten levert dat tot zo’n 15% betere prestaties op, zonder in te leveren op energie-efficiëntie.

Hieronder volgt het aangepaste bericht van 27 oktober 2025:

iPhone 18 krijgt aanzienlijk meer RAM

Waar het voor de aankondiging van de iPhone 17-serie er nog op leek dat deze gehele serie zou upgraden naar 12GB aan RAM, bleef een model achter. De iPhone 17 kreeg – in tegenstelling tot de iPhone Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max – geen upgrade naar 12GB RAM. Dit toestel bleef hangen op 8GB RAM. Deze hoeveelheid zit al sinds de iPhone 15 Pro in de iPhone-modellen. Een reden ervoor is nooit gegeven, omdat Apple doorgaans niet zoveel zegt over de hoeveelheid werkgeheugen bij iPhones. Mogelijk heeft dit te maken met een kostenbesparing, maar wat ook meespeelt is dat de iPhone 17 het enige model is met een gewone A19-chip. Alle andere modellen hebben de krachtigere A19 Pro-chip in huis.

De focus van Apple op meer RAM is relatief nieuw. Jarenlang lag de nadruk vooral op chipoptimalisatie, maar nu kunstmatige intelligentie (AI) een steeds grotere rol speelt in het dagelijks gebruik, is extra werkgeheugen essentieel. Meer RAM maakt het mogelijk om zwaardere AI-taken lokaal op het toestel uit te voeren zonder cloudverwerking. Naar verwachting zitten in iOS 27 ook aanzienlijk meer AI-functies, waardoor een toename in RAM wel prettiger zou zijn.

Craig Federighi met Apple Intelligence

Overzicht: deze Apple Intelligence-functies verwachten we in iOS 27

Het is de verwachting dat Apple in iOS 27 nieuwe functies toevoegt die gebruikmaken van Apple Intelligence. Lees in dit overzicht welke functies we verwachten in deze en andere grote software-updates van 2026.

Hoeveel RAM krijgt de iPhone 18?

Om meer RAM in de nieuwe iPhone 18 te krijgen, is Apple druk in overleg met Samsung voor de productie van LPDDR5X-RAM, die naar verluidt in de iPhone 18 terecht moet komen. Opvallend hieraan is dat deze RAM alleen in de configuraties van 12GB en 16GB beschikbaar is. Hierdoor is de upgrade naar 12GB zo goed als onvermijdelijk.

Naast de upgrade in RAM gaat Apple dingen sowieso een tikje anders doen dan dat wij gewend zijn. Zo gaat Apple de release opsplitsen in tweemaal per jaar en zien we het basismodel iPhone 18 – samen met de iPhone 18e – pas in het voorjaar van 2027. De iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de eerste opvouwbare iPhone komen wél in het najaar van 2026.

iPhone 17 Pro zilver

Apple schuift release iPhone 18 door naar 2027: dit is de reden

Al sinds de release van iPhone 4S is het traditie om nieuwe iPhones in het najaar te onthullen, met slechts af en toe een enkel instapmodel in het voorjaar. Apple wil naar verluidt gaan breken met deze trend. De release van de iPhone 18-serie zou opgesplitst worden, waardoor het standaardmodel later komt.

iPhone 18

De iPhone 18 is het nieuwe aankomende standaardmodel en de opvolger van de iPhone 17. In tegenstelling tot voorgaande jaren, wordt de iPhone 18 pas in het voorjaar verwacht. De iPhone 18 verschijnt naar verwachting in voorjaar 2027 en biedt mogelijk een aantal verbeteringen, zoals een snellere chip, verbeterde frontcamera en aangepaste Cameraregelaar. Qua design ziet de iPhone 18 er waarschijnlijk hetzelfde uit als de iPhone 17, maar dan wel met een aantal nieuwe kleuren.

Alles wat we al weten over de iPhone 18 Alles over de iPhone 18 Pro van 2026 iPhone 18 scherm: dit weten we al Betere camera in iPhone 18 iPhone 18 krijgt meer werkgeheugen iPhone 18 release in 2027 iPhone 18 kleuren iPhone 2026 line-up: dit zijn de modellen

Ik heb net 7 dagen mijn 17 pro max binnen… en toch kan ik nu al zeggen dat de iPhone 18 de beste iPhone zal worden die ze ooit hebben gemaakt… Ik vermoed een beter scherm en een betere accu. Ook zal die iets sneller zijn. Het gerucht is dat de Pro Max Ultra versie ook in staat is om MRI scans mee te maken, vandaar het extra werkgeheugen, maar dat is allemaal nog niet bevestigd! Ik heb super veel spijt dat ik voor de 17 ben gegaan, terwijl uit alles blijkt dat ik op de 18 had moeten wachten…

    Origineel geplaatst door Sjakie

    Ik heb net 7 dagen mijn 17 pro max binnen… en toch kan ik nu al zeggen dat de iPhone 18 de beste iPhone zal worden die ze ooit hebben gemaakt… Ik vermoed een beter scherm en een betere accu. Ook zal die iets sneller zijn. Het gerucht is dat de Pro Max Ultra versie ook in staat is om MRI scans mee te maken, vandaar het extra werkgeheugen, maar dat is allemaal nog niet bevestigd! Ik heb super veel spijt dat ik voor de 17 ben gegaan, terwijl uit alles blijkt dat ik op de 18 had moeten wachten…

    Tja en als je de 18 pro Max koopt lees je dat de 19 of 20 pro beter is
    Lopen we altijd achter de feiten aan
    Dus niet druk om maken

    Ben vooral benieuwd waarom zoveel spijt?

      Origineel geplaatst door Victor

      Ben vooral benieuwd waarom zoveel spijt?

      Uiteraard heb ik geen spijt.. 😃 mijn bericht was vooral sarcastisch bedoeld… Ik word soms een beetje moe van dat nutteloze gespeculeer…. De 17 is net uit en er wordt nu al een compleet artikel gewijd aan het dubbele geheugen van de 18….Zolang het geen baanbrekende features zijn, zoals het maken van MRI scans, is het toch compleet nutteloos om hier over te gaan speculeren nu??

