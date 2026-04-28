Apple gaat het standaardmodel iPhone 18 uitrusten met meer RAM dan zijn voorganger. De iPhone 17 bleef – in tegenstelling tot de rest van de lineup – met 8GB RAM achter.

Met de introductie van de iPhone 17-serie hebben de Pro-modellen en de iPhone Air allemaal 12GB aan RAM meegekregen, maar het standaardmodel iPhone 17 is uitgerust met de standaard 8GB RAM. Volgens Koreaanse nieuwsbron The Bell wil Apple het verschil in werkgeheugen aanpakken met de iPhone 18, dit wordt door verschillende bronnen ook bevestigd.

Update 28 april 2026: De iPhone 18 komt met 12GB aan RAM Analist Dan Nystedt bevestigt wat eerder al werd gesuggereerd: ook het standaardmodel van de iPhone 18 zou de sprong maken naar 12GB RAM. Met iOS 27 op komst, waarin nieuwe AI-functies worden geïntroduceerd, is dat extra werkgeheugen meer dan welkom. Daarnaast meldt Nystedt op X dat de iPhone 18 wordt uitgerust met de nieuwe A20-chip, die voor het eerst gebruikmaakt van 2nm-techniek in plaats van de 3nm van de A19-chip. Volgens eerdere berichten levert dat tot zo’n 15% betere prestaties op, zonder in te leveren op energie-efficiëntie. This rumor making the rounds again, add 12GB of RAM. https://t.co/vP14mEn5le — Dan Nystedt (@dnystedt) April 24, 2026

Hieronder volgt het aangepaste bericht van 27 oktober 2025:

iPhone 18 krijgt aanzienlijk meer RAM

Waar het voor de aankondiging van de iPhone 17-serie er nog op leek dat deze gehele serie zou upgraden naar 12GB aan RAM, bleef een model achter. De iPhone 17 kreeg – in tegenstelling tot de iPhone Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max – geen upgrade naar 12GB RAM. Dit toestel bleef hangen op 8GB RAM. Deze hoeveelheid zit al sinds de iPhone 15 Pro in de iPhone-modellen. Een reden ervoor is nooit gegeven, omdat Apple doorgaans niet zoveel zegt over de hoeveelheid werkgeheugen bij iPhones. Mogelijk heeft dit te maken met een kostenbesparing, maar wat ook meespeelt is dat de iPhone 17 het enige model is met een gewone A19-chip. Alle andere modellen hebben de krachtigere A19 Pro-chip in huis.

De focus van Apple op meer RAM is relatief nieuw. Jarenlang lag de nadruk vooral op chipoptimalisatie, maar nu kunstmatige intelligentie (AI) een steeds grotere rol speelt in het dagelijks gebruik, is extra werkgeheugen essentieel. Meer RAM maakt het mogelijk om zwaardere AI-taken lokaal op het toestel uit te voeren zonder cloudverwerking. Naar verwachting zitten in iOS 27 ook aanzienlijk meer AI-functies, waardoor een toename in RAM wel prettiger zou zijn.

Hoeveel RAM krijgt de iPhone 18?

Om meer RAM in de nieuwe iPhone 18 te krijgen, is Apple druk in overleg met Samsung voor de productie van LPDDR5X-RAM, die naar verluidt in de iPhone 18 terecht moet komen. Opvallend hieraan is dat deze RAM alleen in de configuraties van 12GB en 16GB beschikbaar is. Hierdoor is de upgrade naar 12GB zo goed als onvermijdelijk.

Naast de upgrade in RAM gaat Apple dingen sowieso een tikje anders doen dan dat wij gewend zijn. Zo gaat Apple de release opsplitsen in tweemaal per jaar en zien we het basismodel iPhone 18 – samen met de iPhone 18e – pas in het voorjaar van 2027. De iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de eerste opvouwbare iPhone komen wél in het najaar van 2026.