Apple TV 4K vervangen: dit is het beste alternatief onder €80

Is je Apple TV aan vervanging toe? Dan is er goed nieuws: dit alternatief kost een stuk minder en is bijna net zo goed. Hieronder lees je de belangrijkste verschillen.

Apple TV of Fire TV: welke past bij jou?

De Amazon Fire TV Stick 4K Max en de Apple TV 4K richten zich allebei op 4K-streaming, maar verschillen flink in prijs, snelheid en ecosysteem. In dit artikel zetten we de belangrijkste verschillen op een rij, zodat je snel ziet welke van de twee het beste bij jouw kijkgedrag past.

Amazon Fire TV Stick 4K Max vs Apple TV 4K

De Amazon Fire TV Stick 4K Max en de Apple TV 4K doen in de basis hetzelfde: ze brengen apps, streamingdiensten en 4K-beeld naar je tv. Toch zijn er duidelijke verschillen in prijs, gebruiksgemak en ecosysteem. De Fire TV Stick 4K Max is een compacte stick die je direct in de HDMI-poort van je tv steekt, terwijl de Apple TV 4K een los kastje is dat meer gericht is op een uitgebreide en premium ervaring.

Kijk je naar prijs en prestaties, dan is de Fire TV Stick 4K Max een opvallend sterke keuze. Hij ondersteunt 4K UHD, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR en HDR10+, en beschikt over WiFi 6 voor snelle en stabiele streaming. Daarmee haal je voor een relatief lage prijs (€80,-) verrassend veel in huis. In de praktijk is het een snelle, complete en gebruiksvriendelijke oplossing voor iedereen die zonder gedoe wil genieten van 4K-streaming.

Ondersteuning voor HomeKit maakt het grootste verschil

De Apple TV 4K gaat een stap verder als het gaat om gebruiksgemak en afwerking. Net als de Fire TV Stick ondersteunt hij 4K, HDR, Dolby Vision en Dolby Atmos, maar alles voelt net wat sneller en vloeiender. De interface is overzichtelijk en strak, en je profiteert van extra’s zoals een eenvoudige koppeling met je iPhone en iCloud. Ook kan de Apple TV 4K dienen als HomeKit-hub, wat handig is als je slimme apparaten in huis hebt. Daar hangt wel een prijskaartje aan: de Apple TV 4K is momenteel verkrijgbaar vanaf €167,-.

De Fire TV Stick 4K Max ondersteunt geen HomeKit en werkt daardoor minder goed samen met Apple Home. Je kunt wel vanaf je iPhone streamen via sommige apps, maar de koppeling is minder uitgebreid. Daar staat tegenover dat je voor een veel lagere prijs (nu €80,-) een snelle en complete manier krijgt om te streamen.

Nauwelijks verschil in beeldkwaliteit

Op het gebied van beeldkwaliteit liggen deze apparaten dichter bij elkaar dan je misschien denkt. Beide ondersteunen 4K en Dolby Vision en zijn geschikt voor Dolby Atmos-geluid. Op het gebied van beeldkwaliteit liggen beide apparaten dichter bij elkaar dan je misschien zou verwachten. Beide ondersteunen 4K, Dolby Vision, HDR10 en HDR10+ (op de nieuwste Apple TV 4K-modellen), plus Dolby Atmos-geluid. Het verschil merk je vooral als je tv HDR10+ aankan; anders is het in de praktijk vrij klein.

Voor de meeste mensen zal beeld en geluid dan ook niet de doorslag geven. Beide apparaten leveren gewoon uitstekende streamingkwaliteit, zolang je tv en internetverbinding goed zijn. De keuze zit uiteindelijk vooral in gebruiksgemak, snelheid en het ecosysteem dat je prettig vindt.

Keuze vooral afhankelijk van persoonlijke voorkeuren

De Apple TV 4K voelt over het algemeen sneller, eenvoudiger en duidelijk meer premium aan. De interface is overzichtelijk en vooral Apple-gebruikers profiteren van functies zoals Siri, AirPlay en de naadloze integratie met andere Apple-apparaten. Ook is de ondersteuning voor apps groot, waardoor het een logische keuze is als je al volledig in het Apple-ecosysteem zit.

De Fire TV Stick 4K Max richt zich juist op gebruiksgemak en prijs. Je hebt toegang tot alle grote streamingdiensten en ook lokale apps in Nederland, al werken spraakopdrachten nog vooral in het Engels. De interface bevat daarnaast wat advertenties, iets wat je bij Apple niet ziet. Daar staat tegenover dat je voor een veel lagere prijs een snelle en complete streamingervaring krijgt, wat het voor veel mensen een aantrekkelijke keuze maakt.

Welke past beter bij mij

De Fire TV Stick 4K Max is de beste keuze als je een betaalbare, compacte en krachtige streamer wilt. De Apple TV 4K is vooral interessant als je meer waarde hecht aan snelheid, gebruiksgemak, Apple-integratie en streamen zonder advertenties.