Apple zou de ontwikkeling van een opvouwbare iPad en slimme AR-brillen flink hebben opgeschroefd. Dit is grotendeels te danken aan de aankomend CEO John Ternus. Volgens Mark Gurman ziet Ternus duidelijk potentie in deze nieuwe productcategorieën en krijgen ze binnen Apple nu een hogere prioriteit dan voorheen.
De opvouwbare iPad wordt toch ontwikkeld
Er gaan al langere tijd geruchten over dat er binnen Apple gewerkt wordt aan een opvouwbare iPad. Dit model zou een OLED-scherm krijgen van ruim 20-inch en geldt intern als een belangrijk project voor de nieuwe CEO John Ternus. Toch is de toekomst van het apparaat allesbehalve zeker. Eerder verscheen al het bericht dat de presentatie van een ‘iPad Fold’ zou zijn uitgesteld van eind 2026 naar ergens rond 2029. Nu Ternus CEO wordt, lijkt de iPad Fold toch weer een hogere prioriteit te krijgen. De aankomend CEO ziet namelijk wél potentie in zo’n apparaat, al is de vraag wanneer het gelanceerd zou kunnen worden.
En hoewel de ontwikkeling inmiddels weer in een hogere versnelling lijkt te staan, is het nog verre van gegarandeerd dat het product ooit daadwerkelijk wordt aangekondigd. Binnen Apple zijn er ook geluiden dat een experimenteel project is.
Ook verschillende brillen in aantocht
Naast de opvouwbare iPad zou een ander experimenteel product en Ternus-project de AR-bril zijn. Volgens Gurman is het voor Apple het ultieme doel om een dunne bril te ontwikkelen die digitale informatie over de echte wereld projecteert. Denk aan navigatie, notificaties en apps in je gezichtsveld, zonder dat je nog een iPhone uit je zak hoeft te halen. Voor dit product zou Apple mikken op een introductie ergens tussen 2028 en 2030.
Voordat deze het levenslicht zien, wil Apple eerder ook al AI-‘smart glasses’ onthullen. Deze zouden later dit jaar of volgend jaar al aangekondigd worden. Deze zouden in de loop van 2027 kunnen worden aangekondigd. Met de techniek en ervaringen van de eerste slimme bril maakt Apple de volwaardige AR-bril sneller rijp voor het grote publiek.
Grootse plannen van John Ternus
Per 1 september 2026 draagt Tim Cook het stokje als Apple-CEO over aan John Ternus, voormalig hardwarebaas. Op basis van de geruchten lijkt Ternus het duidelijk anders te willen doen dan zijn voorganger en grootse plannen te hebben voor Apple. Eerder liet hij al doorschemeren dat Apple volgens hem opnieuw “de wereld compleet gaat veranderen”. Hierbij sluiten producten als een opvouwbare iPad en AR-bril goed aan.