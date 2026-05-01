Heeft jouw iPhone 17 oplaadproblemen? Je bent niet de enige

Sommige gebruikers klagen dat hun iPhone 17, iPhone 17 Pro of iPhone Air niet goed oplaadt. Als de batterij leeg is, helpt het niet altijd om gewoon de kabel erin te steken. Wij delen de oplossing.
Daniel Vischjager -

Onlangs schreef 9to5Mac over oplaadproblemen met de iPhone Air. De batterij was helemaal leeg, maar de kabel inpluggen leek niets te doen. Ook na meerdere minuten wachten verscheen er geen teken van leven op het scherm. Wat blijkt? Meerdere mensen hebben hier last van met hun iPhone 17, iPhone 17 Pro (Max) of iPhone Air. MagSafe lijkt de oplossing te zijn.

Bij oude batterijen is het normaal dat dit (heel) lang kan duren. De batterij is dan versleten en niet meer topfit. Een nieuwe iPhone zou dit gedrag echter niet moeten vertonen. Je zou vrijwel meteen een indicatie op het scherm moeten zien zodra je de oplader verbindt.

iPhone gaat niet meer aan met bekabeld opladen: dit is de oplossing

Mensen die hun ervaring op het internet delen, hebben veelal dezelfde oplossing gevonden. Soms thuis, soms tijdens een bezoek aan de Apple Store. De gouden tip: MagSafe. Hoewel de iPhone niet reageert op een ingeplugde kabel, werkt het wel als je zo’n 10 tot 15 minuten de iPhone oplaadt via MagSafe. Dit is het magnetische oplaadsysteem van Apple. Er zijn ook gebruikers die na uren wachten toch nog met een kabel hebben kunnen opladen.

iPhone 17 Pro met magsafe
iPhone 17 Pro met magsafe
Geen reden tot paniek

Heb je een iPhone uit de nieuwste line-up en loop je tegen dit probleem aan? Er is geen reden tot paniek. Probeer eerst geduldig een officiële kabel van Apple en een oplader van minimaal 20 watt. Werkt dit na 30 minuten nog niet? Gebruik dan een MagSafe-lader. Heb je deze niet, dan raden we aan om even naar een Apple Store of Authorised Premium Reseller te gaan. Deze winkels laten je je iPhone opladen of kunnen een reparatie starten als echt niets meer wil helpen.

Ervan uitgaande dat je geen gekke dingen met je iPhone hebt gedaan, moet dit gewoon onder de garantie vallen. Je iPhone 17, iPhone 17 Pro (Max) of iPhone Air is nog geen jaar oud en heeft dus ook nog AppleCare-dekking.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar