Er gaan steeds meer geruchten dat Apple de Ultra-lijn van producten verder gaat uitbreiden. Ook de AirPods komen in een Ultra-variant beschikbaar.

Apple brengt later dit jaar een nieuw model AirPods uit die waarschijnlijk AirPods Ultra gaan heten. Voorheen werd gedacht dat deze als luxere variant van de AirPods Pro 3 ingezet zouden worden, maar nu lijkt het steeds aannemelijker dat deze een geheel nieuw model in de line-up vormen.

AirPods Ultra komen erbij

Al sinds 2025 gaan er geruchten dat Apple werkt aan nieuwe AirPods met infraroodcamera’s (IR‑camera’s) in de oplaadcase. Deze camera’s moeten allerlei AI‑functies mogelijk maken op basis van Visual Intelligence. Denk aan het herkennen van je omgeving, slimme interacties met andere Apple‑apparaten en waarschijnlijk ook handgebaren.

Om deze functies te kunnen gebruiken krijgen de AirPods Ultra een H3‑chip. Die moet voldoende rekenkracht leveren voor de camerafuncties en AI‑features, vergelijkbaar met hoe eerdere H‑chips in AirPods zorgden voor verbeterde ruisonderdrukking en ruimtelijke audio.

Geen luxe variant van AirPods Pro 3

Tot nu toe werd dit model vaak omschreven als een luxe variant van de AirPods Pro 3. Vergelijkbaar met AirPods 4, waar je kunt kiezen tussen een versie met of zonder ruisonderdrukking, leek Apple te mikken op de introductie van een extra AirPods Pro‑model met meer functies.

Nieuwe berichten zetten nu echter in op een andere naam: AirPods Ultra. Deze benaming sluit beter aan bij Apple’s plannen voor de rest van het assortiment. De toevoeging van camera’s en geavanceerde AI‑functies maakt van deze AirPods namelijk meer dan alleen een ‘verbeterde versie van de AirPods Pro 3’.

Meer Ultra-producten

De geruchten over AirPods Ultra vallen samen met berichten dat Apple later dit jaar ook een iPhone Ultra en MacBook Ultra wil introduceren. De opvouwbare iPhone zou iPhone Ultra gaan heten en de compleet vernieuwde MacBook Pro‑lijn zou onder de naam MacBook Ultra verschijnen.

Daarbij staat Ultra niet zozeer gelijk aan het allerbeste op ieder vlak. Het gaat eerder om het meest onderscheidende model in de lijn. Een iPhone Ultra hoeft dus niet per se overal beter in te zijn dan een Pro Max-model, maar biedt wel de meest vooruitstrevende vormfactor of functies. In september weten we meer, die maand presenteert Apple waarschijnlijk de iPhone Ultra én de AirPods Ultra.