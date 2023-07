Terwijl de Apple Watch nog goed wordt verkocht, geldt dat niet voor (sport)horloges van andere merken. TomTom kondigde in 2017 aan te stoppen met de eigen sporthorloges en wearables en ontsloeg 136 mensen die zich met de ontwikkeling van sporthorloges bezighielden. Eerder moesten Pebble en Jawbone ook stoppen met wearables, naar verluidt omdat de markt te klein was. Maar in werkelijkheid zou het wel eens te maken kunnen hebben met het succes van de Apple Watch. Als je een smartwatch om je pols hebt om je agenda te bekijken en meldingen te ontvangen, heb je in feite geen aparte sport-wearable meer nodig. En ook Fitbit heeft wel eens betere tijden gekend; het bedrijf bestaat nog onder de vleugels van Google, maar is de afgelopen tijd vooral bezig geweest met het terugdraaien van functionaliteit.



TomTom begon in 2013 met de TomTom Runner – en Multisport-horloges. Het bedrijf richtte zich vooral op hardlopers, zoals de naam ‘Runner’ al benadrukte. Daarmee concurreerden ze met sterke spelers zoals Garmin en Polar. Apple nam een andere route: de Apple Watch werd in de markt gezet als een productiviteitstool waarmee je je iPhone minder vaak tevoorschijn hoefde te pakken. Gaandeweg zijn er steeds meer sportfuncties bijgekomen, maar zelfs de ultra-sportieve Apple Watch Ultra oogt niet als een doorsnee sporthorloge, met rugged behuizing van plastic en rubber, maar meer als een luxe horloge. Het model trekt dan ook niet zozeer de fanatieke duursporters, maar vooral mensen die zich aangetrokken voelen tot de levensstijl die Apple voorspiegelt.

TomTom richtte zich met de TomTom Runner veel meer op fitnesshorloges, een markt die relatief klein is gebleven en door het robuuste uiterlijk minder snel aan vervanging toe is. Met de TomTom Spark probeerde het bedrijf een andere doelgroep aan te spreken, met een horloge dat technisch hetzelfde was maar met een andere marketing-insteek. Ook dat lukte niet. In 2017 kondigde TomTom aan te stoppen met de meeste consumentenproducten, waaronder de sporthorloges en de actiecamera’s. De navigatiesystemen voor in de auto zijn nog wel verkrijgbaar, maar voor de rest richt TomTom zich vooral op zakelijke diensten, telematica en het leveren van kaartdata aan bedrijven zoals Apple.

De website en app voor de sporthorloges bleven in de lucht, maar omdat het gebruik ervan drastisch is afgenomen stopt TomTom er nu mee. Vanaf eind september kun je de website, mobiele app en desktopsoftware niet meer gebruiken. Alle gegevens die aan de accounts gekoppeld zijn worden ook gewist. Mogelijk kun je de horloges nog wel offline gebruiken om je prestaties te meten, maar je zult ze dan wel handmatig ergens moeten noteren.

Ben je op zoek naar een sporthorloge en wil je liever geen Apple Watch kopen? Kijk dan eens naar de modellen van Polar, Garmin, Suunto en anderen.