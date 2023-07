TomTom-navigatie voor vrachtwagens

De TomTom-navigatie voor vrachtwagens was al wat langer beschikbaar op Android en sinds deze week is het ook toegevoegd aan de iPhone-app. De navigatie voor vrachtwagens houdt extra rekening met brede wegen, geschikte tankstations en bruggen met een minimale hoogte. Deze functies zijn gekoppeld aan een speciaal abonnement dat je moet afsluiten. Je betaalt als vrachtwagenchauffeur echter een stuk meer: het truckersabonnement is maar liefst vijf keer zo duur als het abonnement voor gewone personenauto’s. In plaats van €19,99 per jaar (auto) betaal je €89,99 per jaar (vrachtwagen).



Voor mensen die af en toe een groot voertuig zoals een camper besturen, zou de vrachtwagennavigatie ook handig kunnen zijn. Helaas is het niet mogelijk om tussen beide abonnementen te wisselen als je een lopend jaarabonnement hebt. Het alternatief is dat je per maand afsluit, maar dat is een stuk duurder: de prijs gaat dan opeens omhoog van €7,08 naar €19,99 per maand. Verder is het ook niet mogelijk om vanuit een bestaand personenauto-abonnement te upgraden.



Deze Android-versie bestond al langer.

Sinds september 2022 kunnen Android-gebruikers al gebruikmaken van TomTom’s navigatiefunctie voor vrachtwagens. De functie werd destijds aangekondigd met een jaarprijs van €99,99. Je krijgt kaartmateriaal van de hele wereld, behalve Rusland en Wit-Rusland.

7 dagen tot 1 maand proberen

Inmiddels heeft TomTom een kleine handreiking gedaan, althans in Duitsland: je kunt de vrachtwagennavigatie een maand lang gratis testen met de promotiecode TRUCK1MFREE. Dit kan net genoeg zijn als je tijdens de vakantie met een camper of een ander groot voertuig op pad gaat. Je kunt namelijk in de app de afmetingen van je voertuig instellen, zodat daar rekening mee wordt gehouden als je bijvoorbeeld door tunnels of over smalle bruggen moet. Je kunt de proefmaand activeren door bij ‘Selecteer abonnement’ de code in te voeren, alleen zagen we die mogelijkheid niet in de Nederlandstalige versie van de app. En vergeet bij het gebruik maken van de proefperiode niet om tijdig op te zeggen (als je niet wil doorgaan), anders zit je voor een jaar aan het abo van €89,99 vast.