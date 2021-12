iCulture Vandaag: dit was vrijdag 17 december 2021

Vandaag werpen we alvast een blik op de 2022 iPhone line-up, met onder andere de iPhone 14. Maar welke toestellen komen er nog meer en welke van de huidige modellen verdwijnt van het toneel? Ook bespreken we twee verbeteringen in de beta van macOS Monterey 12.2 (die er nu ook voor publieke testers is), beluister je de nieuwe aflevering van de The Smart Ones podcast en vind je cadeausuggesties in onze Gift Guide. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Met slimme mappen op de Mac zet je bestanden, apps en meer automatisch bij elkaar op basis van je eigen gekozen regels.

Handig: je kan wekkers en timers op de HomePod instellen met deze commando’s. Je kan ook een slaaptimer starten!

Accessoires en devices

Hoe gaat in 2022 de iPhone line-up eruit zien? We geven je onze voorspellingen met de nieuwe toestellen!

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

TUI Nederland je vakantie app (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.1+) - Je vindt nu ook je volledige Tui-account in de Tui-app.

