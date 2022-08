Het updaten van je Safari is dus aan te raden. Voor mensen die al op macOS Monterey zitten, verscheen er gisteren al een update naar macOS 12.5.1 . Ook hierin zijn kwetsbaarheden voor WebKit opgelost, samen met andere beveiligingsverbeteringen. De kernel-gerelateerde kwetsbaarheden die daarin zijn opgelost, zijn nog niet beschikbaar voor gebruikers van macOS Big Sur en macOS Catalina , maar wellicht is dat ook niet nodig. Voor de iPhone en iPad zijn iOS 15.6.1 en iPadOS 15.6.1 verschenen, ook met belangrijke beveiligingsverbeteringen. We raden dan ook aan om al deze updates snel te installeren, zodat je weer helemaal veilig bent.

macOS 11 Big Sur is een van de grootste updates voor de Mac in lange tijd en is beschikbaar sinds november 2020. Het is de opvolger van macOS Catalina. De update brengt een volledig nieuw design, een nieuw Bedieningspaneel, verbeteringen voor Safari en nog veel meer. Apple heeft voor het eerst sinds 2001 het versienummer verhoogd, van macOS 10.XX naar macOS 11. Alle details vind je hier!