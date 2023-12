Teraleak: duizenden oude iOS-games gelekt via TestFlight

TestFlight is het systeem waarmee testers betaversies van apps en games voor iPhone, iPad, Mac en Apple TV kunnen testen. Apple nam TestFlight jaren geleden over en ontwikkelaars gebruiken dit tot de dag van vandaag om apps te kunnen testen onder een grote groep gebruikers, voordat ze beschikbaar zijn in de App Store. Nu blijkt dat een groot aantal apps en games via TestFllight gelekt is, uit de periode 2012-2015. Vooral verzamelaars zullen hier blij mee zijn.

Apps en games gelekt via TestFlight

De lek is ontdekt door een account op X, die de archieven op het sociale netwerk deelt. Het lek is mogelijk door de Wayback Machine, die oude internetpagina’s archiveert. Normaalgesproken komen dit soort oude links uit op een dood spoor, maar in dit geval blijkt het om functionele pagina’s te gaan. De links zijn van de vroegere TestFlight-website, die gebruikt werd om de vroege versies te delen. Nadat Apple TestFlight in 2014 overgenomen had, werd de website in 2015 opgeheven. Maar de pagina’s zijn in diezelfde periode gearchiveerd en duiken nu dus online op.

Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

De ontdekte apps en games zijn echter niet zomaar te spelen, omdat dergelijke oude versies niet draaien op moderne toestellen. Games die gevonden zijn, zijn onder andere onuitgebrachte versies van Angry Birds en Infinity Blade. Infinity Blade Dungeons is destijds geannuleerd, maar is dus wel als testversie via dit lek boven water gekomen. Ook prototypes van onder andere Cut the Rope zijn online verschenen. Het gaat dus voornamelijk om veel populaire games uit de beginjaren van de App Store. Het gaat dus ook om veel games die nooit in de App Store verschenen zijn of inmiddels verwijderd zijn.

De database is vooral interessant voor verzamelaars en voor de geschiedschrijving van de App Store. Voor wie meer wil weten, kan dit X-account volgen om te zien wat er allemaal boven tafel komt.