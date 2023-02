Binnenkort verschijnt er een nieuwe Call of Duty-game voor de iPhone en iPad. Call of Duty: Warzone Mobile is de mobiele versie van de eerder uitgebrachte console- en pc-versie van de shooter en is gratis om te spelen.

In 2019 bracht Activision Call of Duty Mobile uit, een gratis te spelen shooter voor de iPhone en iPad. Hoewel die game nog altijd populair is en onderhouden wordt met updates, heeft Activision alweer een nieuw deel op de planning staan. Call of Duty: Warzone Mobile is een zogenaamde Battle Royale-versie van de bekende shooterreeks. Je speelt daarin tegen meer dan honderd andere spelers wereldwijd.



Call of Duty: Warzone Mobile binnenkort te downloaden

Call of Duty: Warzone is sinds 2020 beschikbaar op andere platformen, zoals de PlayStation en Xbox. De mobiele versie van de game haakt daar op in. In de game is het, net als in de versie voor spelcomputers, de bedoeling om als laatste over te blijven. De mobiele versie ondersteunt zelfs maximaal 120 spelers tegelijkertijd. Tijdens het spelen verdien je XP voor upgrades voor wapens en je personage. Alles wordt daarbij gesynchroniseerd met de versie voor andere systemen, dus je kunt op je iPhone of iPad gewoon verder spelen met de progressie die je gemaakt hebt op bijvoorbeeld de PlayStation. Behalve met Call of Duty: Warzone, geldt de synchronisatie van je Battle Pass en vriendenlijst ook met Call of Duty: Modern Warfare II voor andere systemen.

Je speelt het spel in het Verdansk-gebied, net als in de andere versies. De game is volledig te customizen en dat geldt ook voor de besturing. Hoewel het spel gratis te spelen is, zitten er ook betaalde elementen in. Er komen voor de mobiele versie aparte events en specifieke content aan, zo belooft de maker.

Call of Duty: Warzone Mobile werd eind vorig jaar al als test uitgebracht in Australië, maar een wereldwijde release staat gepland voor aankomende mei. In diverse landen is de game nu al in de App Store te pre-orderen, maar in Nederland kan dat vooralsnog niet. In de Nederlandse Google Play Store kan dat wel, dus we verwachten dat de iOS-versie binnenkort ook te downloaden is. Op de Nederlandse pagina van de Call of Duty-website wordt de pre-order in ieder geval al wel gepromoot.