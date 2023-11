Qua cloudopslagdiensten is er heel veel keuze. De bekendste diensten zijn uiteraard iCloud Drive, Google Drive, OneDrive en Dropbox, maar er zijn ook nog meer gespecialiseerde bedrijven die cloudopslag aanbieden. Een van die partijen is Proton, oorspronkelijk bekend van de maildienst. De cloudopslag Proton Drive is sinds 2020 beschikbaar en sinds vorig jaar voor alle gebruikers. En nu is er dus ook een Mac-app.

Proton Drive nu voor Mac

Proton Drive biedt cloudopslag met end-to-end-encryptie. De servers van de dienst staan in Zwitserland, voor extra privacy. Bovendien is Proton Drive open-source, zodat gebruikers zelf de broncode kunnen checken. De dienst werkt verder op eenzelfde manier als andere clouddiensten. Je kunt je bestanden online opslaan, zodat ze beschikbaar zijn op al je apparaten. Proton Drive biedt diverse extra functies. Zo kun je een wachtwoord aan je bestanden toevoegen, bestanden delen en kun je een versiegeschiedenis raadplegen.

De Mac-app van Proton Drive biedt alle functies die bij het abonnement horen. De Mac-versie gebruik je gewoon via de Finder en bestanden zijn online beschikbaar, maar je kunt ze ook downloaden voor offline gebruik. Eerder waren er al versies voor iPhone, iPad, Android en Windows. Met de komst van de macOS-versie is Proton Drive nu op alle grote platformen beschikbaar.

Proton Drive is er in verschillende smaken. De gratis versie biedt 1GB aan online opslagruimte met end-to-end-encryptie. Ook kun je dit delen met maximaal twee anderen. Met Drive Plus krijg je 200GB vanaf €3,99 per maand. Met deze versie krijg je ook de functie voor versiegeschiedenis van je bestanden. Wil je alle mogelijkheden, dan is er Proton Unlimited met 500GB of Proton Family met 3TB. Deze kosten respectievelijk €9,99 per maand en €23,99 per maand.

Je downloadt Proton Drive voor Mac via deze link.