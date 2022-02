De Belgische telecomprovider heeft de uitrol vandaag bekendgemaakt. Na de eerste steden komt de rest van het land aan bod. Orange maakt voor Antwerpen en de andere steden gebruik van het tijdelijke spectrum dat al in 2020 werd toegewezen door de telecomregulator BIPT. Het gaat daarbij om frequenties in de 3,6- en 3,8GHz-band. De Belgische providers Cegeka, Entropia, Orange, Proximus en Telenet mochten deze frequenties al vroegtijdig gebruiken om te testen. Proximus was vervolgens de eerste met het 5G-netwerk, Telenet volgde in december vorig jaar en nu gaat Orange van start.



Orange wachtte af met 5G

Orange liet in februari 2021 weten op korte termijn geen 5G aan te bieden aan particuliere klanten. CEO Xavier Pichon liet dat weten aan klanten, op een moment dat moederbedrijf Orange 5G al wel had uitgerold in grote delen van Frankrijk. Als reden gaf Pichon dat er nog steeds rechtszaken lopen tegen de tijdelijke 5G-licenties die de overheid heeft toegekend. Die zijn aangespannen door tegenstanders van 5G. Daarnaast speelt mee dat de stralingsnormen in België niet overal gelijkgetrokken zijn. Orange had bovendien nog geen leverancier aangewezen voor het realiseren van het netwerk. Pichon wilde daarom eerst focussen op verbeteren van het bestaande 2G/3G/4G-netwerk en voor 5G de focus leggen op zakelijke toepassingen, zoals in de Antwerpse haven.

Orange 5G voor alle abonnees

Vanaf vandaag zijn eindelijk de consumenten aan de beurt. Ook nu wordt nog steeds gebruik gemaakt van het tijdelijke spectrum dat door BIPT is toegewezen. Elke postpaid-klant kan nu op 5G internetten, ook als je van het budgetmerk hey! gebruik maakt. Orange is de op één na grootste telecomaanbieder van België met 2,7 miljoen abonnees. Er kwamen afgelopen kwartaal 24.000 nieuwe postpaid-klanten bij, zo bleek deze week uit de nieuwste cijfers. In Nederland kun je 5G gebruiken bij alle vier grote providers. Bij kleinere sim only-aanbieders heb je alleen toegang tot 4G, vaak op een relatief lage snelheid.

Dit heb je nodig voor 5G

Om van 5G gebruik te kunnen maken heb je een iPhone 12 of nieuwer nodig. Dat is momenteel de goedkoopste manier als je een 6,1-inch scherm wilt. Wie liever internet op een klein scherm kan ook nog steeds een iPhone 12 mini kopen. Dan ben je ongeveer 40-50 euro goedkoper uit en dat scheelt dus niet zoveel.