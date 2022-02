Alle Nederlandse providers die ondersteuning bieden voor bellen via wifi en 4G, kunnen je nu ook op die manier het alarmnummer laten bellen. Dit is sinds juli vorig jaar verplicht, maar is nu pas bij alle providers geregeld.

Bellen via wifi en 4G-bellen (VoLTE) zijn twee technieken die door meerdere providers in Nederland ondersteund worden. Het zorgt er vooral voor dat je alsnog kan bellen op plekken waar het bereik beter is en het verhoogt de geluidskwaliteit van telefoongesprekken. Maar een nadeel van deze functie was dat het bellen naar 112 vaak niet mogelijk was bij gebruik van deze technieken. De Autoriteit Consument en Markt laat nu weten dat dit inmiddels bij alle providers opgelost is.



112 bellen nu ook via wifi- en 4G-bellen

Eigenlijk zijn de providers aan de late kant: in juli vorig jaar is de beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112 ingegaan, waarin al opgenomen stond dat ze de alarmlijn ook bereikbaar moeten maken als gebruikgemaakt wordt van wifi-bellen en VoLTE. Eind 2021 trok de ACM bij providers aan de bel waarbij dit nog niet geregeld was en vandaag laat de instantie weten dat het nu bij de telecomaanbieders in Nederland geregeld is. Hou er rekening mee dat het bellen van 112 alleen werkt als je belt via de standaard Telefoon-app en niet via FaceTime of WhatsApp.

Hou er rekening mee dat de verbetering alleen geldt bij providers die wifi-bellen en VoLTE aanbieden.

De ACM waarschuwt wel dat er voor de meeste mobiele telefoons nog wel een update van het besturingssysteem nodig is. Voor wat betreft de iPhone lijkt iOS 15.4 goed nieuws te brengen. In iOS 15.3.1 zien we bij Vodafone nog de tekst dat bellen van het alarmnummer via wifi niet mogelijk is, terwijl in iOS 15.4 een andere melding staat. Bovendien zien we op beide iOS-versies een ander versienummer van de providerinstellingen: in iOS 15.3.1 is dat vf nl 49.0, maar in iOS 15.4 is dat vf nl 49.6.2.

iOS 15.3.1 en eerder

Via wifi het alarmnummer bellen wordt niet ondersteund door vf nl.

iOS 15.4

Raadpleeg de informatie van je aanbieder over het bellen van het alarmnummer om na te gaan of je via wifi het alarmnummer kunt bellen.



iOS 15.3.1 (links) vs iOS 15.4 (rechts)

Bij het bellen van 112 wordt in Nederland ook de locatie meegestuurd dankzij de techniek genaamd AML. Dit is op de iPhone mogelijk sinds iOS 11.3. Sinds kort is er ook een officiële 112-app waarmee je kan bellen en kan chatten met de hulpdiensten.