Batterij gaat voor 5G

5G was een van de belangrijkste nieuwe functies op de iPhone 12-serie. Toch heeft deze vernieuwing waarschijnlijk weinig mensen over de streep getrokken. Het nieuwe design kan wel eens een grotere rol hebben gespeeld. Een onderzoek naar welke functies mensen belangrijk vinden in een smartphone, ongeacht of het een iPhone of een Android-toestel is, laat zien dat een langere batterijduur op nummer 1 staat. Ook interessant is dat 1 op de 3 consumenten van plan is om drie jaar met het toestel te doen.



Het onderzoek van BlinkAI werd gehouden onder meer dan 1.000 Amerikanen en kan dus iets gekleurd zijn door de lokale omstandigheden. Het enquêtepanel bestond voor 55% uit iPhone-bezitters en 45% uit Android -bezitters.

Providers creëeren veel hype rondom 5G en Apple deed dat ook bij de aankondiging van de iPhone 12-serie. We moesten tijdens de keynote minutenlang naar het verhaal van een Amerikaanse provider luisteren, die 5G gaat uitrollen in het hele land. Ook bij andere smartphonemakers wordt sterk de nadruk gelegd op het feit dat een toestel met 5G werkt. Maar zoals we al eerder in onze review van de iPhone 12 Pro schreven: je merkt het nog niet echt. Voor de mensen die aan het Amerikaanse onderzoek meededen stond 5G onderaan de lijst van redenen om te upgraden. Vooral bij iPhone-gebruikers bleek het laag op het wensenlijstje te staan.

Een langere batterijduur vinden mensen belangrijker: 73% baseert de aankoopbeslissing hierop. Misschien is dat ook wel een van de redenen waarom de iPhone 12 mini wat minder goed verkoopt. Die heeft immers een wat tegenvallende batterijduur, zoals je ook in onze iPhone 12 mini-review kon lezen.

De tweede en derde meest bepalende factor bij de aankoop waren opslagruimte (49%) en snelheid van de processor (43%). Op nummer vier staat de camera: 34% wil betere foto’s en video’s maken.

Dat mensen tegenwoordig gemiddeld drie jaar of langer met een toestel willen doen, is ook wel te verklaren. De onderzoeken denken dat het eraan ligt dat de jaarlijkse verbeteringen in smartphones steeds kleiner worden. In het onderzoeksrapport staat nog meer te lezen, bijvoorbeeld welke AI-functies consumenten willen zien. Je vindt hier meer informatie.