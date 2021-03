Apple is gestopt met modellen met 512GB SSD en 1TB SSD in het kleinste model iMac. Het gaat om de 21,5-inch iMac met 4K-scherm.

Minder keuze bij iMac

Je hebt nu dus iets minder keuze als je een 21,5-inch iMac wilt inslaan. Je kunt nu alleen nog kiezen uit een wat krappe 256GB SSD of een 1TB Fusion Drive, een combinatie van harddisk en flashgeheugen. Vorige maand waren beide opties tijdelijk uitverkocht, maar daarbij was onduidelijk of het daarbij ging om een tekort aan onderdelen. Nu blijken de twee opties permanent te zijn geschrapt. Bij het configureren van een nieuwe iMac kun je de twee opties niet meer kiezen.



Bronnen uit de toeleveringsketen vertelden al dat Apple wilde stoppen met de 512GB en 1TB SSD’s. Andere configuraties zoals een snellere processor, een betere GPU en meer geheugen zijn nog wel beschikbaar. Het is echter de vraag of je nu nog eentje moet inslaan. Er zijn geruchten dat Apple werkt aan een vernieuwde iMac met Apple Silicon , mogelijk ook met een nieuw design. Dit nieuwe design kan gebaseerd zijn op de iPad Pro , maar dan op een voetje. Maar het is ook mogelijk dat Apple kiest voor een uiterlijk dat wat meer op het Pro Display XDR lijkt. Een bestand in de Xcode Crash Reporter hintte op 17 maart ook al naar een iMac met Apple Silicon

Apple bracht begin 2019 voor het laatst een nieuwe 21,5-inch iMac met 8e generatie Intel-processor uit. Deze bood meer opslagmogelijkheden en verbeterde grafische prestaties. De aanstaande iMac zal waarschijnlijk nog beter presteren. Volgens Bloomberg komt er een opvolger van de M1-chip aan met maximaal 20 CPU-kernen, waarvan 16 high-performance zijn. Deze zullen we waarschijnlijk ook terugvinden in de topmodellen van de MacBook Pro, ook voorzien van Apple Silicon.

Eerder deze week stopte Apple definitief met de iMac Pro en kwam er ook een einde aan de grote HomePod. Wij hebben nog wel wat meer suggesties voor producten die met pensioen mogen.

Hieronder krijg je een indruk van het huidige prijspeil: