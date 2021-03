Weekend-kijktips: Calls, The Falcon and the Winter Soldier en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nu bij Apple TV+: Calls

Zoek je iets aparts om te kijken, dan is Calls je ding. Het is gebaseerd op een soortgelijke Franstalige serie en is nu volledig Engelstalig gesproken. Calls is eigenlijk meer een audiovisuele belevenis dan een serie waar je even lekker voor gaat zitten. Je hoort flarden van telefoongesprekken en moet daaruit een verhaal samenstellen. Het lijken alledaagse gesprekken, totdat er opeens bizarre dingen gebeuren en je je beseft: dit is science fiction!

De eerste aflevering vonden we niet zo sterk, misschien omdat het format nog even wennen was. Maar bij de tweede aflevering werden we er meteen ingezogen. Wat is dit spannend! Een man (Aaron Taylor-Johnson) is onderweg in de auto en krijgt een aantal telefoontjes van zijn vrouw, moeder een beste vriend. Al snel blijkt dat de tijd op verschillende snelheden verstrijkt: voor de man zijn het minuten, terwijl zijn geliefden de tijd ervaren als maanden en jaren. Ook de derde aflevering is sterk.

Het kost je behoorlijk wat energie om de dialogen goed te volgen en op het scherm te lezen, zodat je na één of twee afleveringen wel lichtelijk uitgeput bent. Niet iets om te bingewatchen dus.

In beeld zie je alleen minimalistische visuals. In totaal zijn er negen spannende, korte verhalen. In elke aflevering is er een dramatisch mysterie, die je al puzzelend moet samenstellen tot een verhaal. De gesprekken lijken willekeurig, maar worden al snel surrealistisch. Je hoort de stemmen van onder andere Lily Collins, Rosario Dawson, Pedro Pascal en Aubrey Plaza. Ook Jaeden Martell zit erin, de acteur uit Defending Jacob.

Dit is anders dan anders. Het bewijst de kracht van je eigen verbeeldingskracht. Je interpreteert wat je niet kunt zien op het scherm. Fede Alvarez, de filmmaker uit Uruguay die recent nog een ‘Evil Dead’ remake afleverde, is ook verantwoordelijk voor de Amerikaanse versie. Die telt 9 afleveringen. Elk duurt tussen de 13 en 20 minuten en staat op zichzelf. Toch krijg je in latere episodes wel hints dat de afleveringen met elkaar in verband staan. Ook lijkt er een soort bovennatuurlijke, wereldwijde gebeurtenis gaande waardoor tijd en ruimte niet meer zo vanzelfsprekend zijn.

Bekijken: Calls

The Falcon and the Winter Soldier

Te zien bij: Disney+

Dit is een serie waar veel mensen naar uit hebben gekeken. Rustige momenten en actie wisselen elkaar af, waardoor het boeiend blijft voor iedereen. Bucky Barnes is al 106 jaar op aarde en moest daarbij van het ene gevecht naar het andere vluchten. Hij had geen moment rust. Nu het tijdperk van Thanos voorbij is staat hij voor een nieuwe werkelijkheid en hij weet niet goed hoe hij dat moet aanpakken.

MCU is elf jaar bezig geweest met de strijd tussen superhelden en Thanos, maar in dit universum is hij geen bedreiging meer. Miljoenen mensen keerden terug naar de aarde en de wereld probeert het leven weer op te pakken. Zo ook onze superhelden en The Falcon and the Winter Soldier is een goed voorbeeld daarvan.

De eerste aflevering is nu te kijken op Disney+. Daarna volgen elke week weer nieuwe afleveringen.

Ook nieuw bij Disney+

Te zien bij: Disney+

Er zijn nog een paar andere nieuwe films en series op Disney+, die we hier kort samenvatten:

Amelia: film uit 2009

Sideways: film uit 2004

The Hot Chick: film uit 2002

Homeland: serie, seizoen 1-8

Quantico: serie, seizoen 1-3

En verder zijn er nieuwe afleveringen van Big Sky, Helstrom, Love Victor, Solar Opposites en The Walking Dead.

Formula 1: Drive to Survive (S01)

Te zien bij: Netflix

Coureurs, managers en teameigenaars leven in een snelle wereld, zowel op als buiten de racebaan, tijdens een moordend seizoen vol Formule 1-races.

Sky Rojo (S01)

Te zien bij: Netflix

Door fatale gebeurtenissen in een bordeel slaan drie vrouwen die worden gekweld door hun verleden, op de vlucht voor hun pooier en zijn handlangers.

Vice

Te zien bij: Netflix

Het waargebeurde verhaal van Dick Cheney (Christian Bale), één van de belangrijkste vice-presidenten in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Van de makers van ‘The Big Short’. VICE vertelt het verhaal over hoe een bureaucratische insider uit Washington stilletjes de machtigste man ter wereld werd als vice-president van George W. Bush (Sam Rockwell).

The Dark Knight

Te zien bij: Amazon Prime Video

Deze film is gelukkig weer te zien op Amazon Prime Video, nadat beide Dark Knight-films korte tijd waren verdwenen. Vorige week kwam The Dark Knight Rises weer terug online en deze week kun je naar deze hooggewaardeerde film uit 2008 kijken op Amazon Prime Video. Met de hulp van luitenant Jim Gordon en officier van justitie Harvey Dent besluit Batman om de georganiseerde misdaad in Gotham voor eens en altijd uit te schakelen.

Horizon Line

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een actiefilm uit 2020. In de hoofdrollen zie je Allison Williams en Alexander Dreymon. Een spannend verhaal waarin Sara (Allison Williams) en haar ex Jackson (Alexander Dreymon) elkaar na lange tijd terugzien. Ze zijn uitgenodigd voor het huwelijksfeest van hun beste vrienden en vertrekken daarvoor naar een tropisch eiland. Als ze samen in een klein vliegtuigje zitten krijgt de piloot een plotselinge hartaanval en komen ze terecht in een gigantische storm. Spanning gegarandeerd.

World War Z

Te zien bij: Amazon Prime Video

De tijd dringt voor voormalig VN onderzoeker Gerry lane als hij zijn gezin en de wereld wil redden van een wereldwijde epidemie, die regeringen omver werpt en dreigt de mensheid uit te roeien. World War Z doet wat een zomerblockbuster moest doen: verrassen, overdonderen en platwalsen.

Alex Rider (S01)

Te zien bij: Videoland

De tiener Alex Rider is zonder het te weten van kleins af aan klaargestoomd voor de gevaarlijke wereld van de spionage. Hij wordt onder druk gezet om te helpen bij het onderzoek naar de dood van zijn oom. Met tegenzin neemt Alex een nieuwe identiteit aan en gaat hij undercover op een afgelegen kostschool in de Franse Alpen.

Allen v. Farrow (S01)

Te zien bij: Ziggo

Het verhaal van één van Hollywoods meest beruchte en publieke schandalen: de beschuldiging van seksueel misbruik tegen Woody Allen, hun daaropvolgende voogdijzaak en de onthulling van Allens relatie met Farrows dochter Soon-Yi.

Hunter Hunter

Te zien bij: Pathé Thuis

Joseph woont met zijn gezin in de wildernis en is pelsjager. Zijn werk komt in gevaar door een wolf en hij trekt erop uit het roofdier op te sporen. Zijn vrouw en dochter worstelen met zijn langdurige afwezigheid.

Paddington

Te zien bij: Amazon Prime Video

Voor de kleintjes: Paddington. In deze live-action film uit 2014 komt beertje Paddington tot leven en neemt je mee op een reis over de hele wereld. Geschikt voor de hele familie. Een jonge Paddington reist van Peru naar Londen, op zoek naar een nieuw leven in de stad waar hij altijd van gedroomd heeft. Wanneer hij aankomt op Paddington Station, ontdekt hij al snel het stadsleven niet zo gemakkelijk is. Gelukkig ontfermt de familie Brown zich over hem.