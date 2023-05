We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: Still

Met vorige week drie nieuwkomers is het deze week rustig bij Apple TV+ . Maar je kunt wel nieuwe afleveringen zien van Drops of God en Big Beasts. En bij de andere streaming videodiensten is ook genoeg te zien.

De goed ontvangen documentaire over Michael J. Fox is nu op Apple TV+ te zien. Als er één ding is dat Fox niet kan, dan is het wel stilzitten. De film gaat op een optimistische toon in op Fox’ carriere en de diagnose Parkinson’s disease, die hij al op 29-jarige leeftijd kreeg. Still bevat gescripte onderdelen, afgewisseld met interviews en archiefbeelden. We zien Fox in diverse films optreden, om het interview te ondersteunen. De nadruk ligt vooral op de Back to the Future-serie, Fox’ grootste succes.

Still was eerder op SXSW te zien en is geregisseerd door Davis Guggenheim.

Bekijken: Still

Nieuw bij Apple TV+: City on Fire

Een nieuwe misdaadserie op Apple TV+, van de makers van Gossip Girl, over de moord op een studente in Central Park. Er blijken diverse aanknopingspunten te zijn, met als ultieme vragen: wie deed het, en waarom?

Bekijken: Still

Crater

Te zien bij: Disney+

‘Crater’ is een avonturenfilm over tiener Caleb, die opgroeide op een mijnkolonie op de maan. Na de dood van zijn vader wordt beslist dat hij voorgoed moet vertrekken naar een idyllische planeet die zeer ver weg is. Maar voordat hij weggaat wil Caleb met drie vrienden en een meisje dat net van de aarde komt de laatste wens van zijn vader vervullen. Ze stelen een maanwagen om als laatste avontuur een geheimzinnige krater te verkennen.

The Muppets Mayhem (seizoen 1)

Te zien bij: Disney+

Na 45 jaar rock-’n-roll maakt The Electric Mayhem, een epische, muzikale reis om eindelijk hun eerste studioalbum op te nemen geven. Met hulp van een gedreven, jonge platenbaas moet de eindeloos coole, iconische Muppet-rockband zich op orde krijgen als ze terechtkomen in de gestoorde, moderne muziekbiz en hun poging om eindelijk platina te halen.

The Mother

Te zien bij: Netflix

Een huurmoordenaar met militaire training komt uit haar schuilplaats om haar dochter – die ze nog nooit heeft gezien – te beschermen tegen meedogenloze criminelen die wraak willen.

Missing: Dead or Alive? – seizoen 1

Te zien bij: Netflix

Missing: Dead or Alive is een misdaadthrillerserie die het onderzoek volgt van een team onderzoekers onder leiding van een ex-FBI-agent genaamd Gil Alon. In het eerste seizoen wordt het team belast met het oplossen van de mysterieuze verdwijning van een rijke zakenman genaamd Oded. Naarmate ze dieper in de zaak duiken, ontdekken ze een web van leugens, geheimen en bedrog dat hen doet vermoeden dat Oded’s verdwijning misschien niet vrijwillig is.

Black Knight

Te zien bij: Netflix

Dystopische thrillerserie uit Zuid-Korea. Het is 2071 en de wereld is gedeeltelijk verwoest door de inslag van een komeet. Hele continenten zijn in zee verdwenen. Het land is een vervuilde woestenij is geworden, waarin groepen vluchtelingen wonen die in leven worden gehouden door bezorgers die zuurstof en andere primaire levensbehoeften leveren. Een man gaat als ‘Black Knight’ de strijd aan met de machthebbers.

Queer Eye (S07)

Te zien bij: Netflix

Realityshow waarin de Fabulous Five, elk met een eigen specialiteit, weer verschillende ongelukkige mensen helpen een positieve draai aan hun leven te geven.

Mariachis – seizoen 1

Te zien bij: HBO Max

Mexicaanse Max Original-serie over de manier waarop Mexicaanse tradities in leven worden gehouden door muziek.

Air

Te zien bij: Amazon Prime Video

Ben Affleck en Matt Damon proberen in de jaren tachtig de destijds 22-jarige Michael Jordan binnen te halen voor het sportmerk Nike. Nike is naarstig op zoek naar talent, terwijl Jordan op dat moment al razend populair is. Concurrenten Adidas en Converse domineren de wereld van de basketbalsport en Nike stelt op dat punt nog niets voor. Totdat..

AIR is de nieuwste film van regisseur Ben Affleck en vertelt het indrukwekkende verhaal van de nauwe samenwerking tussen bekend basketballer Michael Jordan en Nike’s opkomende basketbaldivisie. Deze samenwerking was revolutionair en leidde tot het ontstaan van het iconische Air Jordan merk, dat de wereld van sport en hedendaagse cultuur heeft veranderd. AIR volgt het inspirerende pad van een onconventioneel team dat alles op het spel zette en de vastberaden visie van een moeder die de waarde kent van haar zoons immense talent. De film brengt ook hulde aan Jordans opmerkelijke basketbalcarrière en zijn status als de grootste speler aller tijden.

Dicht bij Vermeer

Te zien bij: Pathé Thuis

Voordat hij met pensioen gaat, werkt Gregor Weber, flamboyant conservator van het Rijksmuseum, aan zijn grote droom: de grootste Vermeer-tentoonstelling ooit. Hij gaat met deskundigen op zoek naar wat een Vermeer echt een Vermeer maakt.

Two Sinners and a Mule

Te zien bij: Pathé Thuis

Wanneer de vrijgevochten Alice en Nora uit hun kleine stadje gezet worden, ontmoeten ze de premiejager Elden. Ze besluiten hem te helpen om zijn doelwit, de moordende bandiet Gila Grimes, op te sporen.