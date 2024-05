Trying (seizoen 4)

Het vierde seizoen van de Britse comedyserie Trying is vanaf nu te zien op Apple TV+, met opnieuw Rafe Spall en Esther Smith in de hoofdrollen. Trying begon als verhaal over een stel dat dolgraag kinderen wilde hebben. Nikki (Smith) en Jason (Spall) blijken niet zelf een kind te kunnen krijgen. Ze kiezen daarna voor adoptie, met alle obstakels die je daarbij tegenkomt.

In seizoen vier springen we zes jaar vooruit. Princess is inmiddels een tiener en zoon Tyler is nu elf en gaat voor het eerst naar de middelbare school. Er wordt zoals gebruikelijk een hoop gelachen en gehuild. Trying seizoen 4 bestaat uit acht afleveringen, waarvan nu de eerste twee de zien zijn. De rest volgt de komende weken t/m 3 juli, telkens op woensdag.

Bekijken: Trying op Apple TV+