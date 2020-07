Geen nieuwe functies deze keer, maar wel weer wat bugfixes. Welke bugs er precies zijn opgelost weten we nog niet van Apple, omdat de update pas net beschikbaar is. Wel weten we dat macOS Catalina 10.15.5 een bug met opstartbare backups bevatte. Dit werd destijds ontdekt door softwareontwikkelaars. Mogelijk heeft Apple dit in deze nieuwe versie opgelost.



macOS Catalina 10.15.6 downloaden

Je downloadt macOS Catalina 10.15.6 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

Apple is druk bezig met het doorontwikkelen en testen van macOS Big Sur. Dit is de grote software-update die dit najaar wordt verwacht. Dit is ook de eerste versie van macOS waarvan bekend is dat het getest wordt op Apple’s eigen processor, ofwel Apple Silicon. Hiermee stapt Apple af van Intel, maar die overgang duurt nog wel een paar jaar.

