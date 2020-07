We weten inmiddels wel dat Apple met macOS Big Sur een grote focus legt op visueel design . Wat nog weinig onder de aandacht is gekomen zijn de nieuwe geluiden. Deze video's laten je alle oude en nieuwe geluiden naast elkaar horen.

Nieuwe systeemgeluiden en meldingen in macOS Big Sur

De geluiden die je Mac maakt bij bijvoorbeeld een foutmelding of wanneer je een schermafbeelding maakt zijn al jaren onveranderd. Wellicht heeft Apple tussendoor de geluidskwaliteit wat verbeterd, maar een drastische verandering is lang geleden. Vanaf macOS Big Sur hebben ook alle geluiden een 2020-jasje.



Apple zegt op de website dat alle geluiden nieuw zijn, maar wel met een ‘snippet‘ uit de vorige versie. Zo klinken ze volgens Apple vertrouwd als je de vorige geluiden gewend bent. Uit onze tests met macOS Big Sur merkten we deze herkenbaarheid ook op. Toch was er één geluid wat echt out there was. Dat is het geluid van een schermafbeelding.

Bekijk ook macOS 11 Big Sur: dit zijn de vernieuwingen macOS Big Sur is de eerstvolgende grote update voor je Mac, die in het najaar van 2020 verschijnt. Er zitten weer heel wat nieuwe functies in, die we hieronder met je langslopen. Apple heeft macOS 11 Big Sur officieel aangekondigd, dus we weten wat eraan zit te komen!

Systeemgeluiden

Wanneer je een schermafbeelding maakt op je iPhone, iPad en Mac hoor je een camerasluiter. Vanaf macOS Big Sur krijgt de Mac een nieuw geluid, wat veel minder uitgesproken is. Luister zelf maar in de onderstaande video over de systeemgeluiden. De geluiden in iOS en iPadOS zijn onveranderd gebleven, maar die kregen een paar jaar geleden al een update. Op dit moment is het geluid van een schermafbeelding nog de camerasluiter.

Leuk feitje: de camerasluiter was een opname van een echte Canon AE-1 van geluidsdesigner Jim Reekes.

Meldingen

Het tweede filmpje gaat over alle meldingen. Deze geluiden hoor je als je bijvoorbeeld op een toets drukt die op dat moment geen functie heeft. Ook maken sommige apps gebruik van deze geluiden wanneer ze je een melding sturen. Hier zijn ook sommige namen veranderd. Zo is ‘Funk’ nu ‘Funko’ en noemen we ‘Tink’ voortaan ‘Boop’.

Wat onveranderd is gebleven is ‘Sosumi’ – afgeleid van ‘So sue me,’ wat een sneer van geluidsdesigner Jim Reekes richting The Beatles was.

Wat vind jij van de nieuwe geluiden? Laat het weten in de reacties! Ben je eigenlijk wel benieuwd naar het nieuwe visuele design van macOS Big Sur? Bekijk dan het onderstaande artikel. Krijg je, net als wij, nostalgische gevoelens bij de oude geluiden wanneer je de nieuwe hoort? Bekijk dan eens deze video met alle Mac OS X versies achter elkaar.