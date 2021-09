Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 13 september 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Op de dag voor het event blikken we weer vooruit op wat er misschien aangekondigd gaat worden en ook wat er vooral nog niet onthuld wordt. Zo zetten we enkele uitgestelde iPhone 13-functies op een rij waar je nog een paar jaar op moet wachten en lees je de nieuwste geruchten over de opslagcapaciteit van de iPhone 13. Ook bracht Apple weer tal van nieuwe software-updates uit. Geen iOS 15, maar wél iOS 14.8! Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Er komen steeds meer HomeKit-deursloten beschikbaar.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Deezer - Muziek en podcasts (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Met het nieuwe radiopictogram bekijk je de populairste radio’s van het land.