Als Apple kleine updates voor watchOS uitbrengt, weet je eigenlijk wel hoe laat het is: de beveiliging is verbeterd of er zijn bugs opgelost. In het geval van watchOS 7.6.2 gaat het om een verbeterde beveiliging, net als in iOS 14.8 die ook door Apple uitgebracht is.



Dit zijn de releasenotes van deze update:

Op de genoemde pagina is te lezen dat watchOS 7.6.1 een kwetsbaarheid met CoreGraphics oplost:

CoreGraphics

Available for: Apple Watch Series 3 and later

Impact: Processing a maliciously crafted PDF may lead to arbitrary code execution. Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited.

Description: An integer overflow was addressed with improved input validation.

CVE-2021-30860: The Citizen Lab