Het jaar is bijna voorbij en dat betekent: darts kijken! Het grootste dartstoernooi van het jaar is in volle gang en jij kunt erbij zijn als je abonnee van Viaplay . De streamingdienst heeft de exclusieve rechten om álle wedstrijden uit te zenden.

Je zit op de eerste rij met het WK Darts 2023

Het PDC World Darts Championship vindt traditiegetrouw plaats rond de jaarwisseling. Dit jaar begint het wereldkampioenschap op 15 december 2022 om op 3 januari 2023 te eindigen met een zinderende finale. Vandaar dat dit het WK Darts 2023 wordt genoemd. In dit artikel vind je alles wat je moet weten over het PDC World Darts Championship, inclusief speelschema en waar je kunt kijken.

❥ Dit artikel wordt je aangeboden door Viaplay. Lees onze disclaimer.

Alles wat je moet weten over het WK Darts 2023

Je kunt online kijken via de live-stream van Viaplay, zodat je niets hoeft te missen. Van donderdag 15 december tot en met vrijdag 23 december vinden de eerste en tweede ronde plaats. Daarna volgt er een rustperiode vanwege de kerstdagen, gevolgd door de derde en vierde ronde. Op oudjaarsdag is er opnieuw een rustdag, zodat de spelers zich kunnen voorbereiden op de finale.

Hieronder vind je een overzicht van het speelschema:

Ronde 1: 15-21 december 2022

Ronde 2: 15-23 december 2022

Ronde 3: 27-29 december 2022

Ronde 4: 29-30 december 2022

Kwartfinales: 1 januari 2023

Halve finales: 2 januari 2023

Finale: 3 januari 2023

Als dartsfan wil je er natuurlijk bij zijn en dat kan op twee manieren! Je kunt naar het Alaxandra Palace (‘Ally Pally’) in Londen afreizen om er live bij te zijn, maar dat is niet goedkoop en het is bijna onmogelijk om kaartjes voor alle wedstrijden in handen te krijgen. Je kunt daarom beter kiezen voor optie twee: gewoon lekker thuisblijven en op tv naar alle wedstrijden kijken. Dat kan bij Viaplay, die de rechten in handen heeft.

Check waar jij het beste kunt afsluiten:

Deze Nederlanders komen in actie

Er doen dit jaar 12 Nederlanders mee met het WK Darts 2023:

Michael van Gerwen (Order of Merit #3)

Danny Noppert (Order of Merit #9)

Dirk van Duijvenbode (Order of Merit #14)

Vincent van der Voort (Order of Merit #28)

Raymond van Barneveld (Order of Merit #32)

Jermaine Wattimena (Pro Tour #12)

Danny Jansen (Pro Tour #21)

Geert Nentjes (Pro Tour #28)

Niels Zonneveld (Pro Tour #29)

Martijn Kleermaker (Pro Tour #30)

Jimmy Hendriks (internationale qualifiers)

Danny van Trijp (internationale qualifiers)

Met 12 deelnemers leveren we als Nederland een behoorlijk aantal spelers. Alleen Engeland levert meer spelers, namelijk 28 van de in totaal 96.

We focussen hier even op de Nederlandse deelnemers. Zorg dat je op deze data voor de buis zit:

15 december vanaf 20:00 uur: Jermaine Wattimena vs. Nathan Rafferty (Ronde 1)

19 december vanaf 13:30 uur: Danny Jansen vs. Paolo Nebrida (Ronde 1)

19 december vanaf 13:30 uur: Niels Zonneveld vs. Lewy Williams (Ronde 1)

19 december vanaf 13:30 uur: Geert Nentjes vs. Leonard Gates (Ronde 1)

19 december vanaf 13:30 uur: Steve Beaton vs. Danny van Trijp (Ronde 1)

20 december vanaf 20:00 uur: Jamie Hughes vs. Jimmy Hendriks (Ronde (1)

20 december vanaf 20:00 uur: Raymond van Barneveld vs. Meikle/Ashton (Ronde 2)

21 december vanaf 13:30 uur: Martijn Kleermaker vs. Xicheng Han (Ronde 1)

21 december vanaf 13:30 uur: Michael van Gerwen vs. Zonneveld/L. Williams (Ronde 2)

21 december vanaf 13:30 uur: Stephen Bunting vs. Nentjes/Gates (Ronde 2)

22 december vanaf 13:30 uur: Krzysztof Ratajski vs. Jansen/Nebrida (Ronde 2)

22 december vanaf 13:30 uur: Dirk van Duijvenbode vs. Sedlacek/R Smith (Ronde 2)

22 december vanaf 13:30 uur: Vincent van der Voort vs. Menzies/Portela (Ronde 2)

23 december vanaf 13:30 uur: Brendan Dolan vs. Hughes/Hendriks (Ronde 2)

23 december vanaf 13:30 uur: Chris Dobey vs. Kleermaker/Han (Ronde 2)

23 december vanaf 13:30 uur: Danny Noppert vs. Edhouse/Cameron (Ronde 2)

23 december vanaf 13:30 uur: Jonny Clayton vs. Beaton/Van Trijp (Ronde 2)

Vorig jaar kon je de dartswedstrijden van PDC volgen op RTL 7 en dus ook via Videoland en NLZIET de wedstrijden volgen en terugzien. Viaplay is als streamingdienst te bekijken via de app op de Apple TV of via de tv-zender Viaplay Xtra. Dit kanaal vind je op #200 bij Ziggo, Caiway en DELTA en #225 voor klanten van KPN, Telfort en XS4ALL.

De WK Darts 2023 kijk je op Viaplay

Viaplay zendt behalve de PDC-dartstoernooien ook andere belangrijke sporten uit zoals de Formule 1, de Engelse Premier League en de Duitse Bundesliga. Een abonnement op Viaplay kost €13,99 per maand; dit is inclusief alle sporten (dus ook Formule 1, de Premier League en de Bundesliga) en het volledige aanbod van films en series, dat in heel Europa te kijken is, ook in Noorwegen en Zwitserland. Verder is er content voor kinderen beschikbaar en zijn er allerlei Originals, die je nergens anders ziet. De goedkoopste manier om een jaarabonnement bij Viaplay af te sluiten is via Viaplay zelf. Dit kost je 125,88 euro per jaar, dus 10,49 euro per maand (of €13,99 bij betaling per maand). Dit is goedkoper dan een jaarabonnement bij zowel Ziggo of KPN. Daarnaast kun je via T-Mobile en Caiway abonnee worden. Het is maar net waar je tv-abonnement loopt. Rechtstreeks bij Viaplay afsluiten is voor iedereen mogelijk. Viaplay heeft een eigen app waarmee je kan kijken op je iPhone, iPad, Apple TV, gameconsole of smart tv. Ook AirPlay en Google Chromecast worden ondersteund.

Het loont dus de moeite om een abonnement op Viaplay te nemen, zodat je niets mist van dit spannende wereldkampioenschap!