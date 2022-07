Nanoleaf is jarig en dat is reden voor een feestje. De fabrikant van lichtpanelen heeft een speciale Limited Edition van de lichtpanelen uitgebracht, de Ultra Black Light Panels. Zo zien ze eruit.

Nanoleaf Shapes Ultra Black Triangles

Een minpuntje van de normale Nanoleaf-lichtpanelen is dat ze wit zijn. Staan ze uit, dan heb je witte plastic panelen aan de wand en dat ziet er niet altijd mooi uit. Zeker in een donkere gamekamer zou je ze altijd aan moeten hebben voor een mooi effect. Deze zwarte driehoekige lichtpanelen zijn de oplossing. Het gaat om een Limited Edition vanwege het 10-jarige bestaan van Nanoleaf, ook wel ‘Nanoversary’ genoemd. Bovendien krijg je bij Nanoleaf extra korting en cadeautjes om het feest te vieren.



Nanoleaf krijgt al heel lang vragen om zwarte versies van de lichtpanelen te maken. Deze Ultra Black-panelen is precies wat deze mensen zoeken: ze zijn rondom zwart, dus ook vanaf de zijkant zie je geen wit plastic meer. Dat geldt ook voor de stroomkabel, het bedieningspaneeltje en het bevestigingsmateriaal. Schakel je ze uit, dan zien ze er wat natuurlijker uit dan de witte variant. In een video kun je kennismaken met deze zwarte lichtpanelen:

Net als de witte panelen hebben de Ultra Black Triangles wel wat last van lichtlekkage in de hoeken en kunnen de hoeken soms wat feller lijken dan de rest van het paneel. De donkere panelen zijn ook wat gevoeliger voor vingervlekken, zeker als je na het eten van chips de aanraakgevoelige functies gebruikt. Nanoleaf levert daarom een microvezeldoekje mee om regelmatig te poetsen. Uitgeschakeld vallen de vingervlekken extra op. De zwarte kleur heeft wel iets impact op de kleurweergave als ze staan ingeschakeld. Verder zijn deze Nanoleaf Shapes Ultra Black Triangles gelijk aan de standaard driehoeken met ronde hoeken, HomeKit-ondersteuning, maken van extra scenes in de Nanoleaf-app en de mogelijkheid om ze te combineren met (witte) Mini Triangles en Hexagons.

Ze kosten €219 voor een set van 9 stuks. Een uitbreidingsset van 3 panelen kost €69,99. Daarnaast kun je korting krijgen op andere Nanoleaf-producten en worden er de komende dagen allerlei acties georganiseerd.